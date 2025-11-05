윤석열 정부 출범 이후 2년 연속 자산 감소 ‘사상 첫’ 나라살림연 “세수 보전 위한 헐값 처분…재정 민주주의 훼손”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 지난해 국회에 33조원 규모의 국유재산 매각 계획을 제출했지만, 실제로는 그 두 배를 넘는 78조6000억원(136% 초과)을 처분한 것으로 나타났다.

재정 압박 속 세수 결손을 메우기 위한 무리한 자산 매각이 반복된 결과, 국유재산 총액이 사상 처음으로 두 해 연속 줄었다는 분석이 나왔다.

2024년 국유재산 1344조원…전년 대비 24.6조 감소

나라살림연구소가 5일 공개한 ‘국유재산 관리운용 분석’에 따르면 2024년 말 기준 정부 보유 국유재산은 1344조원으로, 전년(1368조6000억원)보다 24조6000억원 줄었다. 이는 2012년 국제회계기준(IFRS) 도입 이후 12년 만의 첫 감소이자, 윤석열 정부 출범 이후 2년 연속 자산이 감소한 첫 사례다.

정창수 나라살림연구소장은 “세입 부족을 메우기 위해 정부가 국민의 자산을 현금화한 셈”이라며 “국가의 집을 국민 동의 없이 판 결과”라고 비판했다.

나라살림연 분석에 따르면 정부는 2023~2024년 두 해 동안 약 90조원의 세수 결손이 발생하자 단기 현금 확보를 위해 대규모 국유재산 매각을 추진했다.

감정가 대비 낙찰가율은 2022년 95% 수준에서 2024년 60%대로 급락했다. 반값 이하로 팔린 사례도 연 30건에 달했다.

42억원 규모의 제주도 국유지가 21억원에 매각되는 등 헐값 매각이 빈번했다.

정 소장은 “국유재산은 세입·세출과 달리 국회의 실질적 통제를 받지 않아 정부 재량으로 처분이 가능하다”며 “세수 보전을 위해 국가가 자산 가치를 스스로 깎아 판 셈”이라고 지적했다.

“국회 사전심의·통합 공개 플랫폼 도입해야”

이재명 대통령은 지난 10월 말 “공공자산 매각을 전면 중단하라”고 긴급 지시했다.

이에 따라 한국자산관리공사(캠코)는 현재 입찰 중이던 국유재산 108건의 매각을 전면 중단했지만, 이미 계약이 진행 중인 일부 건은 취소하지 못해 혼선이 빚어졌다.

정 소장은 “급하게라도 매각을 멈춘 것은 그만큼 상황이 심각했다는 뜻”이라며 “다만 정치적 메시지에 그치면 같은 문제가 반복될 수 있다”고 평가했다.

나라살림연구소는 헐값 매각 재발을 막기 위해 ▷국회 사전심의 및 사후보고 의무화 ▷매각 대상·가격·입찰자·감정가·낙찰가를 실시간 공개하는 통합 플랫폼 구축 ▷성과연동형 재산관리제 도입 ▷부처별 자산 매각·관리·활용을 총괄할 독립 감독기구 신설 등을 제안했다.

정 소장은 “국유재산은 단순한 행정 자산이 아니라 국민 전체의 자산”이라며 “그 처분은 시장의 속도보다 국민의 신뢰가 우선돼야 한다”고 강조했다.