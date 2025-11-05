이화영 “고검 감찰 결과 보고 대북송금 재판 진행 판단해달라”

[헤럴드경제=윤호 기자] 쌍방울 대북 송금사건 수사과정에서 제기된 ‘연어·술파티 회유 의혹’을 조사하는 서울고등검찰청이 쌍방울 그룹에 대한 강제수사에 들어갔다.

5일 법조계에 따르면 서울고검 인권 침해점검 태스크포스(TF)는 이날 오전 서울 용산구의 쌍방울 그룹 계열사 비비안 본사를 압수수색 했다.

이날 압수수색은 서울고검이 최근 김성태 전 쌍방울 회장과 쌍방울 직원 2명을 배임 혐의로 입건한 것과 관련된 것으로 알려졌다. 김 전 회장 등은 접견 온 직원들을 시켜 검찰청에 들여올 외부 음식과 술을 쌍방울 법인카드로 결제하게 한 혐의를 받고 있다.

앞서 이화영 전 경기도 평화부지사는 지난해 4월 법정 증언을 통해 2023년 수원지검의 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 ‘검찰이 이재명 대통령이 연루됐다는 진술을 확보하기 위해 술과 외부 음식이 반입된 자리를 마련해 회유했다’는 취지로 폭로했다.

당시 수원지검 수사팀은 자체 조사 결과를 토대로 이 전 부지사의 주장이 사실이 아니라며 반박했고, 이후 이 전 부지사가 술자리가 있었다고 지목한 날짜와 시간 등을 번복하면서 진실 공방이 이어졌다.

법무부는 진상 조사에서 실제 술과 음식 등이 제공된 정황을 확인했다며 지난 9월 이에 대한 감찰 착수를 지시, 대검찰청은 서울고검에 TF를 꾸려 감찰에 들어갔다.

이 전 부지사는 전날 쌍방울 대북송금 관련 제3자 뇌물사건 첫 공판에서 “수원지검에 대한 ‘연어·술파티’ 관련 서울고검의 감찰 결과를 보고 재판을 계속할지 판단해달라”고 재판부에 요청했다.

그는 “이 사건은 윤석열 정권이 야당 대표 정치인인 이재명을 탄압하고 제거하기 위해 기획된 것으로 검찰은 제게 이재명에 대한 허위 진술을 강요했고 별건에 별건을 더한 수사로 협박했다”며 “수원지검은 이런 불법 행위에 대해 지극히 기만적인 조사를 통해 조사 과정에 불법이 없었다는 허위 사실을 적시해 언론에 공포하고 법원에 제출했다”고 주장했다.