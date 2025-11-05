[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국부동산원은 4일 대구소방안전본부와 대구 동구 신천동 소재 아파트 단지에서 ‘노후 공동주택 피난안내도 설치 지원사업’을 실시했다고 5일 밝혔다.

시범설치 대상은 공동주택관리정보시스템(K-apt)에 수집된 경과 연수와 피난설비 현황 등 조사 결과를 바탕으로 선정됐으며, 대상 단지에 피난안내도 및 옥상출입문 안내스티커를 부착하고 화재취약계층을 대상으로 실내 전기안전보조용품 교체를 지원하여 화재 예방과 신속한 대피를 돕는 데 목적을 두고 있다.

한편 한국부동산원은 지난해 7월 대구소방안전본부와 ‘화재로부터 안전한 공동주택 생활환경 만들기’ 업무협약을 체결하고, 화재 취약 공동주택의 안전 확보를 위한 다양한 지원사업을 추진하고 있다.

지난해 옥상대피로 피난유도선 설치 지원을 시작으로, 올해는 대구의 500세대 이상 공동주택을 대상(511단지)으로 ▷소방 및 피난설비 조사 ▷소방차 등 긴급자동차 전용 진출입로 조사를 완료했다.

또한 이번 시범설치 대상 외에도 지원이 필요한 소규모(100~200세대)·노후 단지를 추가로 모집해 피난안내도 제작 등을 지원할 계획이며, 공동주택관리정보시스템(K-apt)을 통해 추후 안내할 예정이다.

이재명 한국부동산원 시장관리본부장은 “이번 피난안내도 지원사업은 노후 공동주택의 안전 사각지대 해소와 입주민 생명 보호에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 공동주택관리정보시스템(K-apt)을 활용하여 공동주택의 화재 예방과 안전관리 수준 향상을 위해 지속적으로 개선 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.