고양 킨텍스 ‘스마트건설·안전·AI 엑스포’ 참가 LH와 공동 전시…1∙2인 가구 위한 모듈러 홈 제시 주방·거실 등 5개 공간별 맞춤형 AI 홈 시나리오 소개

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 5~7일 경기도 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2025 스마트건설·안전·AI 엑스포’에서 한국토지주택공사(LH)와 함께 ‘AI 홈’ 기반 모듈러 홈 솔루션을 공동 전시한다.

국토교통부가 주최하는 이번 엑스포는 최신 스마트 건설 기술을 선보이는 대규모 전시회로, 올해 250여개 업체가 참가한다.

삼성전자는 지난 9월 독일에서 열린 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 삼성물산과 ‘모듈러 홈 솔루션’을 처음 선보인 데 이어 이번 LH와의 협업 전시를 통해 ‘모듈러 홈 솔루션’을 국내에도 소개한다. 모듈러 홈 솔루션 사업을 국내외로 적극 확장해나갈 계획이다.

삼성 ‘모듈러 홈 솔루션’은 모듈러 건축과 함께 턴키 방식으로 제공된다. 입주자는 입주 후 로그인만 하면 삼성전자 AI 홈이 제공하는 스마트하고 안전한 일상을 바로 누릴 수 있다. AI 가전과 센서∙조명∙도어락 등 IoT 기기, 냉난방공조 시설, 에너지 솔루션, 환기 시스템 등이 스마트싱스로 연결됐다.

LH 전시장 방문객은 ‘AI 홈’ 기반 모듈러 홈 솔루션이 제공하는 ▷쉽고 편리함(Ease) ▷시간과 에너지 효율(Save) ▷나와 가족의 건강(Care) ▷강력한 보안과 안전(Secure) 등 4가지 핵심 가치를 경험할 수 있다.

모듈러 홈 현관에서는 스마트싱스로 연결된 스마트 도어락과 도어벨을 통해 안전한 출입을 돕는 보안 솔루션과 사용자 라이프스타일에 맞춰 가전제품이 자동으로 작동하는 기능을 만나볼 수 있다. 예를 들어 외출 후 집에 돌아오면 에어컨·공기청정기·조명이 켜지고 커튼이 닫히는 등 사용자가 설정한대로 최적의 환경을 조성한다.

집을 안전하게 지키는 솔루션도 만날 수 있다. 주방에서 연기나 누수가 발생한 경우 감지 센서와 연동된 가전 제품이 사용자에게 알림을 보낸다. 예를 들어 냉장고와 스마트폰은 알림 팝업을 띄우고 로봇청소기는 음성으로 경고 알림을 제공하는 동시에 후드가 자동으로 동작해 연기를 제거한다.

오주현 한국토지주택공사 공공주택본부장은 “모듈러 주택 시장을 선도하는 LH와 AI 가전 업계를 이끄는 삼성전자가 공동으로 이번 전시를 마련했다”며 “앞으로 미래 주거 환경인 모듈러 시장을 선도할 것”이라고 말했다.

양혜순 삼성전자 DA사업부 부사장은 “LH와 협업해 AI 홈을 적용한 스마트 모듈러 주택을 선보이게 됐다”며 “스마트 모듈러 홈 솔루션을 기반으로 사용자 중심의 혁신을 제공하고, 차세대 주거 환경의 새로운 패러다임을 제시할 것”이라고 말했다.