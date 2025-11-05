높은 항암 효과와 낮은 독성 확인 엔허투 내성 환자서 새로운 치료 가능성 확인 “전임상 결과 토대로 연내 IND 제출 예정”

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온은 5일(현지시간)부터 나흘간 미국 메릴랜드에서 열리는 세계 최대 규모의 면역항암 학술행사 ‘SITC(미국면역항암학회) 2025’에서 다중항체 신약 ‘CT-P72/ABP-102’의 전임상 결과를 발표한다고 5일 밝혔다.

CT-P72/ABP-102는 셀트리온이 미국 에이비프로와 공동 개발 중인 다중항체 면역항암제다. 세포 성장 등에 관여하는 ‘HER2(인간 상피세포 성장인자 수용체2) 단백질’을 발현하는 암세포와 면역세포인 T세포(T-cell)를 연결해 암세포를 제거하는 ‘T세포 인게이저(TCE)’ 방식이다.

CT-P72/ABP-102의 전임상 연구에서는 HER2가 많이 발현된 세포주와 적게 발현된 세포주를 동시에 이식한 마우스 모델(Dual xenograft)을 통해 HER2 고발현 종양 특이적인 높은 항종양 효과를 확인했다. 더불어 영장류를 이용한 독성 시험 결과에서도 고용량인 80㎎/㎏까지 특별한 부작용이 관찰되지 않는 등 전반적으로 CT-P72/ABP-102의 높은 안전성을 입증했다.

이 같은 HER2 고발현 종양 특이적 항종양 효과와 우수한 안전성은 CT-P72/ABP-102의 구조적 설계 때문이다. CT-P72/ABP-102는 T세포가 HER2 저발현 정상 세포에 달라붙는 결합력을 낮춘 반면, HER2 고발현 암세포에는 특정해 반응하도록 결합력을 조절했다. 또 최적의 T세포 활성도를 갖도록 T세포에 있는 단백질 CD3와도 결합력을 성공적으로 조절했다.

이를 통해 독성 문제를 구조적으로 개선하고 동일 기전 치료제(HER2 타깃 TCE 방식 약물) 중 의약품의 독성 용량과 치료 유효 용량을 나타내는 치료지수(TI) 측면에서 우수성을 확인, ‘베스트 인 클래스(Best-in-Class)’ 신약으로 개발을 기대하고 있다.

특히 HER2를 표적으로 하는 대표적인 항암제 ‘엔허투(성분명 트라스투주맙 데룩스테칸)’에 내성이 있는 암세포의 치료 효과 비교 동물 실험에서 CT-P72/ABP-102는 유의미한 종양성장억제능을 나타내며, 기존 치료제 대비 새로운 치료 옵션이 될 가능성을 내비쳤다.

아울러 셀트리온은 이번 전임상 연구의 독창성과 면역치료 분야에 대한 기여도 등을 높게 평가받아 학회에 제출된 1300개 이상의 초록 중 ‘TOP 150’안에 선정되는 등 대외적으로 CT-P72/ABP-102의 우수성을 인정받게 됐다. 셀트리온은 이번 전임상 결과를 토대로 연내 국내외 주요 기관에 CT-P72/ABP-102의 1상 임상시험계획(IND)을 제출하고 본격적인 임상시험에 진입한다는 계획이다.

셀트리온 관계자는 “다중항체 항암신약 CT-P72/ABP-102는 전임상을 통해 우수한 효능과 안전성을 확인하며 이번 SITC 2025에서 ‘TOP 150’ 연구로 선정되는 등 높은 관심을 받고 있다”며 “향후에도 임상을 성공적으로 진행해 기존 약물보다 우수한 베스트 인 클래스 신약으로 개발할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.