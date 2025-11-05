복지부·건강증진개발원, ‘금연 길라잡이’ 누리집 개편

[헤럴드경제=이태형 기자]앞으로 정부가 운영하는 ‘금연 길라잡이’ 누리집에서 개인 맞춤형 금연 지원 서비스 검색과 추천, 예약이 한 번에 가능해진다.

보건복지부와 한국건강증진개발원은 전 국민이 금연 정보와 서비스를 쉽고 체계적으로 이용할 수 있도록 ‘금연 길라잡이’ 누리집을 개편한다고 5일 밝혔다.

금연 길라잡이는 금연 정보와 교육자료 제공, 금연자 소통 공간 운영, 온라인 금연 실천 프로그램, 전문가 상담 등의 기능을 갖춘 국가 금연 정보 통합 누리집이다.

복지부는 이번 개편을 통해 금연 길라잡이에 국가 금연 지원 서비스 추천·예약 기능을 새롭게 도입했다.

금연 길라잡이 누리집 상단 메뉴의 금연 도전에서 국가 금연 지원 서비스를 누르면 ‘나에게 딱 맞는 국가 금연 지원 서비스’ 추천받기로 연결된다.

이후 이용자가 간단한 설문에 응답하면 개인의 흡연력과 니코틴 의존도에 따른 금연 상담 전화, 보건소 금연 클리닉 등 가장 적합한 금연 지원 서비스를 추천받을 수 있다.

추천 서비스 중 자신에게 맞는 서비스를 선택하면 등록과 상담 예약도 한 번에 진행할 수 있게 된다.

이번 개편으로 그동안 ‘금연 두드림’과 ‘금연 길라잡이’로 나눠 운영되던 금연 관련 누리집을 금연 길라잡이로 통합하는 등 금연 정보 제공처도 일원화된다.

이밖에 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 누리집 메뉴가 정비되고, 지난해 11월부터 시범 운영해 오던 인공지능(AI) 기반 검색·요약 서비스도 정식 제공된다.