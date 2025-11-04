[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김정기 대구시장 권한대행은 4일 “이번 APEC을 통해 경주가 글로벌 역사문화도시로 위상이 높아진 만큼 인접한 대구도 관광산업 경쟁력을 강화해야 한다”며 “경북도와 협력해 K-뷰티, 의료관광 등 대구의 강점을 살린 연계 관광모델을 마련하겠다”고 밝혔다.

김 권한대행은 이날 대구시청에서 열린 간부회의를 통해 “경북지사께 포스트 APEC 관광산업 활성화 공동협력방안 마련을 직접 제안드렸다”며 “문화체육관광국을 중심으로 이와 관련한 세부 실천안을 수립하라”고 지시했다.

이어 대통령과 총리 방문 이후 정부와의 후속대책 중요성을 강조, “신속히 정부 협의 창구를 파악하고 대통령 말씀이 실질적 성과로 이어질 수 있도록 사후관리를 철저히 하라” 당부했다.

내년도 본예산과 관련해서는 “내년도 세수환경이 역대 최악 수준으로, 지방채 발행 및 세출 구조조정을 통해 우선순위를 따져 어렵게 예산안을 편성해 시의회에 제출했다”며 “각 실·국장이 예산집행과 설명의 주체임을 인식하고 시의회와 시민들에게 제대로 알려달라”고 주문했다.

가을철 산불예방과 관련해서는 “날씨가 추워지면서 화기를 사용하는 횟수가 증가함에 따라 구·군과 협조해 계도와 예찰을 강화하라”며 “대부분 산불의 주요 원인이 담뱃불로 인한 것인 만큼 이를 예방하기 위한 홍보를 철저히 하라”고 했다.

김정기 대구시장 권한대행은 끝으로 “다가오는 시의회 행정사무감사와 예산심사 등에 철저히 대비해 마지막까지 시민들께서 체감할 수 있는 성과를 낼 수 있도록 다 같이 노력해 주기를 바란다“고 말했다.