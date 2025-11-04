유해화학물질 취급 사업장 화학사고 예방 및 대응역량 강화 추진

[헤럴드경제=이태형 기자]한국환경보전원은 4일 수원상공회의소에서 한국환경공단과 ‘유해화학물질 취급시설 안전관리를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 권혁남 한국환경보전원 수도권광역지사 지사장과 김유래 한국환경공단 수도권동부환경본부 처장을 비롯한 양 기관 관계자가 참석해 업무협약 및 향후 협력 방안을 논의했다.

이번 협약은 ‘화학물질관리법’ 전면 개정에 따라 현장의 제도 이해도와 안전관리 이행력을 높이기 위해 추진됐다.

교육기관인 한국환경보전원과 검사기관인 한국환경공단은 교육·검사·컨설팅을 유기적으로 연계해 제도의 실효성을 강화하고, 현장 중심의 화학안전 관리체계를 구축할 계획이다.

구체적으로 양 기관은 이번 협약을 통해 ▷유해화학물질 관련 법령 및 정책 동향에 대한 정보 교류 ▷검사·기술지원·교육의 연계 협력 ▷안전관리 기술자료의 공동 개발 및 보급 ▷맞춤형 컨설팅 수행 등 화학사고 예방을 위한 협업 등을 약속했다.

또 보유한 전문 인력과 기술 역량을 연계해 중소사업장의 화학물질 안전관리 수준을 높이고, 현장 중심의 안전 문화 확산을 위한 협력사업을 지속해서 추진할 예정이다.

권혁남 한국환경보전원 수도권광역지사장은 “이번 협약을 통해 양 기관이 시너지 효과를 내 유해화학물질 취급 사업장 전반의 안전관리 수준을 한층 높일 수 있을 것”이라며 “앞으로도 화학사고 예방과 국민 안전 확보를 위해 적극 협력하겠다”라고 말했다.