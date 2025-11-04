- 10.15대책 영향으로 인해 건설사 자금 조달 어려워져

- 공급물량 적어지며 신축 아파트 희소성 증가

- 탑석 푸르지오 파크7, 계약조건 안심보장제 시행...계약금 500만 원으로 계약 가능

정부의 ‘10·15 주택시장 안정화 대책’(이하 10.15 대책)에 따라 중도금 대출비중이 줄어들면서 건설사는 자금 조달에 어려움을 느낄 가능성이 높아졌다.

이에 건설사들이 자금 마련에 차질을 빚으며 신규 분양에 나서기 부담스러워져 공급물량이 줄어들 것으로 업계에서는 우려하는 상황이다.

실제로 서울과 경기권에서 분양을 준비하던 단지들이 속속 분양을 미루면서 수도권 공급 가뭄이 이어지고 있다.

일례로 10.15 대책에 따라 규제지역으로 지정된 수원시 장안구 영화동에서 ‘두산위브 더센트럴 수원’이 분양에 나설 계획이다. 다만, 당초 10월에 분양할 예정이었으나 바뀐 대출 기준에 따른 영향을 분석해 사업 구조 변경 등을 검토하는 것으로 알려지면서 분양이 11월로 밀린 상태다.

이는 10·15 대책에 따라 중도금 대출 한도가 종전 담보인정비율(LTV)인 60%에서 40%로 줄어들면서 실수요자 입장에서도 초기 자금 마련에 대한 부담이 커졌다.

일반적으로 분양대금의 경우 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 납부하는 구조인데 10.15 대책에 따라 중도금 대출이 집값의 40%로 줄어들게 된 것이다. 중도금은 공사비 등을 조달하는 건설사 입장에서는 핵심 자금 마련 수단으로 꼽힌다. 만약 중도금이 제때 들어오지 않을 시 중소형 건설사의 경우에는 PF(프로젝트파이낸싱) 부실로도 연결될 수 있다.

또한 잔금대출 전환 시 대출 한도가 시가 15억 원 이하 주택은 6억 원, 15억 초과 시 4억 원, 25억 원을 초과하면 2억 원으로 줄어들어 규제지역에서 분양을 받을 경우에는 사실상 현금을 다수 보유한 사람들만 마련할 수 있는 구조로 변한 상태다.

업계 관계자는 “이번 10.15 대책으로 인해 건설사는 자금 확보에 어려움이 예상돼 분양사업이 원활하게 진행되기 어려울 것“이라며 ”이는 중장기적으로 공급 감소로도 이어질 수밖에 없어 신규단지에 대한 희소성은 더 커질 수 있다“고 밝혔다.

집값을 안정시키기 위한 대출규제가 청약 실수요자들에게 영향을 미치면서 현금 여력이 부족한 수요자들은 분양가가 저렴하거나 규제가 적용되지 않는 비규제지역으로 눈을 돌리고 있다.

이런 가운데 10.15 대책에 적용받지 않는 의정부에서 신규 아파트가 분양 중에 있어 이목을 집중시키고 있다. 그 주인공은 대우건설이 경기도 의정부시 용현동에 선보이고 있는 ‘탑석 푸르지오 파크7’이다. 단지는 지하 3층~지상 27층 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 935가구로 구성된다. 수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡이하 중소형으로만 구성된 것이 특징이다.

탑석 푸르지오 파크7은 우수한 상품성을 갖췄다. 코로나19를 거치며 쾌적한 삶에 대한 니즈가 높아진 가운데 입주민들이 단지 내에서 쾌적함을 누릴 수 있도록 일조권과 조망권을 극대화했다. 세대 내부는 타입별로 채광과 통풍이 용이한 구조 위주로 설계되었으며, 전 타입에 드레스룸과 다용도실을 마련했다. 특히, 전용 84㎡ 이상에서는 주부들의 니즈를 반영해 현관창고와 팬트리 등을 갖춰 넉넉한 수납공간을 확보했다.

더불어 입주민들이 단지 내부에서 여가시간 및 취미생활을 즐길 수 있도록 다양한 커뮤니티 시설도 마련했다. 입주민의 건강을 위한 피트니스클럽, 골프클럽, 스크린골프, G/X클럽이 조성된다. 또한 입주민들끼리 편안하게 이야기를 나눌 수 있는 그리너리카페(작은도서관), 그리너리스튜디오(오픈독서실), 시니어클럽(경로당)도 갖췄으며 YBM영어도서관, 독서실 등 교육특화 시설도 함께 갖췄다.

여기에 단지명에서도 확인 가능한 아쿠아 포레스트, 워터 플레이파크 등 7개의 공원을 배치해 단지 내에서 쾌적한 여건을 확보했으며 지상에 차가 없는 단지로 조성해 입주민에게 안전한 보행공간이 제공된다. 이외에도 서울시립대 조경학과 김영민 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 다양한 수경시설과 주변 산지와 숲을 연결하는 산책로 등 차별화된 프리미엄 조경공간을 제공할 계획이다.

탑석 푸르지오 파크7은 교통호재로 인해 서울접근성이 향상될 전망이다. 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 7호선 탑석역(예정)도 인근에 위치한다. 특히 7호선 탑석역(예정)을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 50분 대 도달이 가능하다. 7호선 연장선의 경우 서울 도봉산역에서 양주 옥정지구까지 15.3㎞ 연장하는 노선으로 오는 2027년 개통예정이다.

또한, GTX-C노선이 예정인 의정부역도 멀지 않은 곳에 자리한다. GTX-C노선의 경우 오는 2028년 개통 목표로, 개통 시 삼성역까지 5정거장, 약 20분대면 이동이 가능해 강남 접근성이 한층 개선될 것으로 보인다.

한편, 탑석 푸르지오 파크7은 현재 견본주택에서 선착순 동호지정 계약을 진행하고 있으며 전타입은 현재 계약금 500만 원으로 계약이 가능하다.

특히, 탑석 푸르지오 파크7은 계약조건 안심보장제가 시행 중이다. 계약조건 안심보장제에 따라 중도금 이자 조건 변경(무이자 또는 고정금리)시 기존 계약자들에게도 소급 적용되며, 발코니 확장비도 무상으로 제공할 경우 계약자들에게 소급 적용될 방침이다.

탑석 푸르지오 파크7 견본주택은 경기도 의정부시 용현동에 위치한다.