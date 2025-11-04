연말까지 예비입찰 마무리 내년 3월 전후 최종 인수자 결정 “추가 실사 생략” 속도전 인수전 흥행 여부가 관건 우리금융·BNK금융·IBK기업은행 후보군

[헤럴드경제=김벼리 기자] 예금보험공사가 이르면 이달 중순 예별손해보험(예별손보) 매각 공고를 내고 본격 절차에 착수한다. 특히, 예보는 매각 절차에서 인수 의향자의 실사를 생략하는 조건을 내거는 등 매각에 속도를 낼 방침이다.

4일 금융권에 따르면 금융당국과 예금보험공사 등은 향후 예별손보 매각 절차 관련한 일정에 대해 최종 조율 중이다. 현재 한영회계법인을 통해 진행 중인 예별손보 자산·부채 실사 작업을 마친 뒤 이르면 이달 중순 매각 공고를 낼 계획이다.

예별손보는 MG손해보험(MG손보)의 자산, 부채를 이전받아 보험 계약의 유지∙관리 업무를 수행하는 ‘가교보험사’다. 예보가 100% 출자해 만든 한시 조직이다. 예별손보는 MG손보 보험 계약을 다른 보험사로 넘기는 과정에서 과도기적 역할을 하고 있다. 예별손보 경영에는 삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험·메리츠화재 등 상위 5개 손해보험사가 함께 참여한다.

향후 에별손보 매각 절차가 정상적으로 진행되면 내년 3~4월 중에는 최종 인수자가 결정될 것으로 보인다. 예보가 이달 중순 매각공고를 내면, 연말까지 예비입찰을 받을 것으로 보인다. 이후 2월쯤 우선협상대상장를 가려내고, 한두 달 뒤 최종 인수자를 선정할 방침이다.

특히, 예보는 이번 인수전에 속도를 내기 위해 인수 의향자가 예별손보에 대해 추가로 실사를 하지 않는 것을 조건을 내걸 계획이다. 예보 한 관계자는 “인수 의향자가 추가로 실사를 진행할 경우 이 과정에만 두 달 정도 소요될 수 있다”며 “이 기간을 줄여 최대한 빨리 매각 절차를 진행하려는 것”이라고 설명했다.

다만 인수 의향자가 이 조건을 수용할지는 미지수다. 가뜩이나 MG손보의 부실 계약 등 문제로 주요 후보군이 인수를 꺼리는 분위기에서 예보가 요구 조건을 강하게 밀어붙이기는 쉽지 않을 것이라는 전망도 나온다. 현재 M&A(인수합병) 시장에는 롯데손해보험, KDB생명을 비롯해 BNP파리바카디프생명, AXA손해보험 등 많은 보험사 매물이 나와 있지만 흥행으로 이어지지는 않고 있다.

금융권 한 관계자는 “예전에도 예보에서 추가 실사를 하지 않는 조건으로 매각 공고를 냈지만, 결국 인수자의 뜻에 따라 실사를 진행한 경우도 있다”고 귀띔했다. 앞선 MG손보 매각 진행 과정에서 우선협상대상자로 선정된 메리츠화재도 별도의 실사를 추진했다. 다만 MG손보 노조의 반발로 가로막혀 실사를 시작도 못한 채 인수가 무산됐다.

그나마 현재 예별손보의 상황은 비용적 측면에서 MG손보보다는 나아졌다는 평가가 나온다. 예별손보는 출범에 앞서 MG손보 직원 절반가량만을 승계하고, 급여도 기존 보수의 90~95%로 낮추며 인건비를 대폭 줄였다.

금융권에서는 아직 손해보험 계열사가 없는 우리금융지주를 비롯해 비은행 부문을 키우고 있는 BNK금융지주, IBK기업은행 등이 인수 후보군으로 거론된다.

지난 2022년 4월 MG손보가 부실금융기관애 지정된 뒤 예보는 세 차례 공개 매각을 추진했다. 당시 메리츠화재와 사모펀드(PEF) 데일리파트너스 등이 인수 의향을 내비쳤지만 무산됐고, 지난해에는 메리츠화재와 수의계약으로 매각을 본격 추진했지만, MG손보 노조의 반발 등 걸림돌을 넘지 못했다. 지난 7월 금융당국은 가교보험사를 만들고 5개 손보사로 계약 이전과 공개 매각 병행 추진을 결정했다.