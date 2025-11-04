환경과학원, ‘아·태 환경보건 포럼’ 개최…대기질·건강분야 국내외 전문가 한자리에

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 소속 국립환경과학원은 5일부터 이틀간 서울 마포구 서울가든 호텔에서 대기질과 건강 분야 ‘아시아·태평양 환경보건 포럼’ 국내외 전문가 회의를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 회의는 한국이 대기질과 건강 분야 의장국으로 국립환경과학원 대기환경연구부가 주관하며, 세계보건기구(WHO)와 유엔환경계획(UNEP) 지역사무소가 공동으로 개최한다.

이날 회의에는 일본, 태국 등 아·태 지역 7개국 전문가, 세계보건기구, 유엔환경계획 지역사무소 관계자 등 약 45명이 참석할 예정이다.

아시아·태평양 환경보건 포럼은 2004년 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 목표로 국가 간 환경·보건 분야 협력과 정책 대응 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

한국을 포함해 중국, 일본 등 51개국과 세계보건기구, 유엔환경계획 지역사무소가 참여해 아시아·태평양 지역의 대기질 개선, 환경문제 개선 및 보건 분야 협력 증진을 위한 장관급 협의체로 운영되고 있다.

한국은 협의체 내 6개 주제별 작업반 중 하나인 ‘대기질과 건강 분야’ 공동 의장국으로서 대기질 모니터링·평가, 원인 분석, 건강영향평가, 오염 저감대책, 교육훈련 등 5개 세부 과제를 중심으로 5개년(2025~2029) 활동 계획을 수립해 이행 중이다.

이번 전문가 회의는 포럼의 일환으로 총 2일간 진행된다.

첫째 날에는 ▷2025~2026년 기술보고서 개요 공유 및 활동계획 논의 ▷아시아 대기질의 건강영향평가 ▷국가 대기오염의 경제적 가치 평가 ▷아·태지역 대기오염 현황 및 저비용 센서 활용 방안, △대기질 오염저감 및 모델링 모사 사례 등을 주제로 발표가 진행된다.

둘째 날에는 대기오염 건강 영향평가를 위한 소프트웨어인 ▷에어큐플러스(AirQ+) 소프트웨어 교육 ▷수도권 대기환경연구소 견학이 예정돼 있다.

국립환경과학원은 이번 전문가 회의 이후 사무국 및 참여국과의 논의 내용을 바탕으로 아·태 지역 대기질 모니터링·평가 결과를 도출하고, 5개년 활동 계획 중 2차년도 세부 과제인 원인 분석을 위한 세부 수행계획을 마련할 예정이다.

성지원 국립환경과학원 대기환경연구부장은 “이번 회의는 우리나라가 공동 의장국으로서 아시아·태평양 지역의 대기오염으로 인한 환경보건 문제 해결에 한 걸음 더 나아가는 전환점이 될 것”이라며 “대기오염으로부터 인류의 건강을 보호하기 위해 지속해서 노력할 것”이라고 말했다.