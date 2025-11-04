기업 퇴직연금 담당자 200여명 참석 급변하는 금융환경 속 운용 전략 제시

[헤럴드경제=박성준 기자] 미래에셋생명은 기업 퇴직연금 담당 임직원을 대상으로 한 ‘2025 퇴직연금 마스터코스’ 세미나를 성황리에 마무리했다고 4일 밝혔다.

지난 10월 23일 포시즌스호텔 서울에서 열린 이번 세미나는 급변하는 금융환경 속 퇴직연금 운용의 새로운 방향과 전략을 제시하고, 실질적인 인사이트를 공유하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 전국 각지에서 200여명이 넘는 기업 퇴직연금 담당자들이 참석해 높은 관심을 보였다. 세미나에서는 ▷지속 가능한 퇴직연금 운용 전략 ▷경영성과금 확정기여형(DC) ▷개인형퇴직연금(IRP) 보증형 실적배당보험 등 다양한 주제를 중심으로 미래에셋생명 퇴직연금 전문가들의 강의가 이어졌다.

또한 미래에셋자산운용, NH아문디자산운용, KB자산운용, 우리자산운용 등 자산운용사의 투자전문가들이 참여해 확정급여형(DB) 실적배당형 펀드 상품을 소개하며 참석자들의 관심을 모았다.

전순표 미래에셋생명 연금영업부문대표는 “앞으로도 고객 여러분이 믿고 맡길 수 있는 연금 운용 파트너로서, 다양한 지원 프로그램을 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 말했다.