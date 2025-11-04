국토부 “2028년 착공 목표” 행정수도 완성·지방시대 촉진

[헤럴드경제=윤성현 기자] 국토교통부가 추진 중인 ‘충청권 광역급행철도(CTX)’ 사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 통과했다. 대전·세종·청주·천안을 30분대 생활권으로 묶는 광역급행철도망이 본격 추진될 전망이다.

국토교통부는 4일 CTX 사업이 경제성, 정책성, 민간투자방식의 적정성을 모두 인정받아 민자적격성 조사를 통과했다고 밝혔다.

충청권 광역급행철도는 정부대전청사~정부세종청사~조치원~청주국제공항을 연결하는 총연장 64.4km 구간으로, 총사업비는 5조1135억 원이다. 수도권 광역급행철도(GTX)와 동일한 사양의 고속전동차(EMU-180)가 투입된다. 또한 기존 경부선을 활용해 정부대전청사~세종청사~서울을 직결 운행하는 열차도 함께 계획됐다.

사업 제안은 2023년 8월 민간투자사업 형태로 국토부에 제출됐으며, 이후 약 1년 7개월간의 민자적격성 조사(2024년 4월~2025년 11월)를 거쳐 타당성을 확보했다. 국토부는 이어 전략환경영향평가, 제3자 공고, 우선협상대상자 선정 등의 절차를 진행해 2028년 착공을 목표로 하고 있다.

CTX가 개통되면 대전청사~세종청사 이동시간이 45분에서 16분으로, 세종청사~청주공항은 65분에서 36분으로 줄어든다. 세종청사~천안역은 28분, 청주공항~대전청사는 50분이면 도착할 수 있다. 국토부는 이를 통해 충청권이 정부가 추진 중인 ‘5극 3특’ 초광역 경제권의 핵심 축으로 부상할 것으로 기대하고 있다.

특히 대전과 세종이 서울과 환승 없이 직결되면 중앙부처·국회·기업 간 이동 효율이 높아져 세종의 행정수도 기능이 강화될 전망이다. 또한 이 사업은 지방권 국가 광역철도 가운데 최초로 민간투자방식으로 추진돼, 재정 부담이 큰 지방자치단체의 부담을 대폭 줄이는 효과가 예상된다. 재정사업 방식에서는 지자체가 건설비의 30%를 부담하지만, 민자방식에서는 15%만 분담하면 되며 운영 손실도 민간이 책임진다.

윤진환 국토부 철도국장은 “충청권 광역급행철도는 지역 주민의 일상과 산업 구조를 바꾸는 핵심 인프라가 될 것”이라며 “민간의 혁신적 투자와 정부의 정책적 지원을 결합해 수도권 집중 완화와 지방시대 실현의 상징적 모델로 만들겠다”고 말했다.

국토부는 향후 전략환경영향평가와 노선 설계 협의 등을 신속히 추진해 조기 착공 기반을 마련할 계획이다. 세부 노선과 역사 위치는 제3자 제안공고 및 협상 이후 확정될 예정이다.