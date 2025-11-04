지분 이전, 자산관리 등 위한 은행권 최초 전담조직 만들어 “가업승계 금융서비스의 원년”

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 중소·중견기업의 안정적인 가업승계를 지원하기 위해 은행권 최초로 가업승계 전담조직을 만들었다고 4일 밝혔다.

우리은행은 신속한 사업 추진을 위해 가업승계 전담조직을 경영기획그룹 산하 ACT(애자일 실행 조직)로 두고 기업·WM(자산관리)·IB(기업금융) 등 여러 그룹과 유기적 협업하기로 했다.

가업승계 전담조직은 국내 금융환경과 제도적 여건을 종합적으로 고려한 체계적이고 중장기적인 컨설팅 모델을 개발하고 권역별 맞춤형 지원체계를 구축해 기업을 지원할 예정이다. 중소·중견기업 지원을 위한 영업 채널과 전문 인력(RM)을 바탕으로 가업승계 과정에서 발생하는 ▷지분 이전 ▷자산관리 등 민감한 이슈는 물론 ▷자금지원 ▷인수합병(M&A) 중개 등 전문 금융서비스를 제공할 방침이다.

가업승계를 위한 지원·상담이 필요한 고객은 기업금융 전담채널인 비즈프라임센터를 비롯한 우리은행 기업 창구 또는 투체어스 창구를 통해 신청할 수 있다.

우리은행 관계자는 “올해는 가업승계 금융서비스의 원년”이라며 “국내에서 더 많은 100년 기업이 나올 수 있도록 가업승계를 지원하고 생산적 금융 확대를 통해 중소·중견 기업을 지원하겠다”고 전했다.