오는 11월 12일까지 접수…12월 2일부터 22일까지 조사 실시

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 2025 농림어업총조사’에 참여할 조사요원을 모집한다고 4일 밝혔다. 기간은 오는 21일까지다.

모집 인원은 총 60명으로, 현장 조사 지도를 맡는 총관리자 1명, 조사관리자 6명, 조사지원 담당자 2명, 그리고 가구를 직접 방문해 조사표를 작성할 조사원 51명 등이다.

지원 자격은 만 18세 이상으로 태블릿PC 등 스마트기기 활용이 가능하고, 농림어업총조사에 관심과 책임감을 가진 사람이면 누구나 응시할 수 있다.

접수는 통계청 농림어업총조사 홈페이지를 통해 온라인으로 하거나 봉화군청 총무과를 방문해 직접 원서를 내면 된다.

이번 조사는 12월 2일부터 22일까지 관내 모든 농림어가와 행정리를 대상으로 실시된다. 조사 대상 가구는 11월 20일부터 조사원 방문에 앞서 인터넷 조사를 통해 미리 참여할 수 있다.

봉화군 관계자는 “조사요원들의 성실한 참여가 정확한 통계 생산으로 이어지는 만큼, 지역 주민들의 많은 관심과 지원을 바란다”고 말했다.