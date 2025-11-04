도교육청 행정사무감사서 형식적 ‘10시간 이수’ 개선 필요성 제기

[헤럴드경제=박대성 기자] 김진남 의원(더불어민주당·순천5)이 전라남도교육청에 대한 행정사무감사에서 생존수영 교육의 실효성 부재와 지역 간 교육격차 문제를 지적했다.

김 의원은 3일 행정사무감사 질의를 통해 “최근 5년간 물놀이 사고로 사망한 전국 초·중·고 학생이 51명에 달하고, 그 중 40%는 수영이 미숙한 학생이었다”며 “생존수영이 의무화된 지 수년이 지났지만, 여전히 아이들이 물속에서 살아남을 힘을 기르지 못하고 있다”고 비판했다.

이어서 “연간 10시간 단체수업 중심의 형식적 운영의 예로 교육청이 ‘몇 시간 이수했는가’만 관리할 뿐, 실제 생존능력을 평가하는 체계가 전혀 없다”면서 “형식이 아닌 실질 중심의 평가체계로 전환해야 한다”고 강조했다.

김 의원은 또한 시골·도서·벽지 학교의 교육 실태를 질의에서 도교육청이 “인근 수영장 및 이동식 수영교실을 통해 운영 중”이라 답한 것에 대해서도 안이한 인식이라고 꼬집었다.

그는 “인근 수영장은 버스로 왕복 한 시간이 넘는 경우가 많고, 이동식 수영교실은 간이 풀장에서 잠시 물에 들어가 보는 수준에 불과하다”며 “이는 교육이 아니라 행정 처리용 이수에 가깝다”고 형식적 수영 교육 개선을 요구했다.

김 의원은 나아가 “이제는 이름부터 다시 고민해야 한다”며 “기존 ‘생존수영’이라는 명칭 대신 ‘전남 생존기술수영’, ‘생명수영’ 등 전남형 명칭 도입이 필요하다”고 제안했다.