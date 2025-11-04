이벤트 신청 후 미국주식 주간거래 시 5000원 리워드

[헤럴드경제=유동현 기자] 한화투자증권은 미국주식 주간거래 재개를 기념해 ‘미국주식 주간거래 이벤트’를 실시한다고 4일 밝혔다.

한화투자증권 고객은 프리마켓, 정규장, 애프터마켓 외에도 오전 10시부터 오후 5시 40분 사이 미국주식 매매를 할 수 있게 된다. 서머타임 시 오전 9시부터 오후 4시 40분까지다.

이번 이벤트는 12월 31일까지 진행하며, 이벤트를 신청한 고객이 주간거래로 미국주식을 거래하면 5000원 리워드 혜택을 받을 수 있다.

이달 30일까지 비대면 고객을 위한 ‘미국주식 투자지원 이벤트’도 진행한다. 생애최초로 해외주식을 거래하는 신규고객과 휴면고객이 대상이며, 1년간 미국주식 모바일 거래수수료 0%와 달러 환전 우대 90% 혜택을 제공한다. 다만 영업점 계좌 보유 고객, 제휴 계좌, 법인, 스탁론, 외국인 등은 제외된다.

이벤트 기간 중 미국주식을 1000달러 이상 거래한 고객에게는 투자지원금 30달러를 추가로 지급한다. 미국주식 소수점 거래 금액은 제외된다.

홍원일 한화투자증권 e-biz본부 상무는 “작년 8월 중단됐던 미국주식 주간거래 서비스 재개를 기념해 이번 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 고객의 투자 편의성을 높일 수 있는 다양한 서비스를 선보이겠다”고 했다.