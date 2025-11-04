현장서 모빌리티 사업 점검·업계 동향 파악 7개 계열사, 2차전지 소재·자율주행 등 소개

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데그룹은 신동빈 롯데 회장이 ‘재팬 모빌리티쇼 2025’를 방문해 모빌리티 사업을 점검했다고 4일 밝혔다.

롯데는 지난 4월 경기도 일산 킨텍스에서 열린 ‘2025 서울모빌리티쇼’에 이어 이번 행사에 참가했다. 해외 모빌리티 행사 참가는 처음이다. 롯데케미칼, 롯데에너지머티리얼즈, 롯데이노베이트, 롯데글로벌로지스 등 7개사가 참여했다.

롯데관은 ‘엘 모빌리티 파노라마(L.Mobility Panorama)’를 주제로 ‘모빌리티 밸류체인 전시존’과 ‘모빌리티 체험존’으로 구성했다. 친환경 에너지, 자율주행 등 그룹 모빌리티 사업을 알릴 계획이다.

전시존에서는 배터리 핵심 소재 및 모빌리티 내∙외장재 실물을 전시한다. 에너지 제조과정을 소개하는 수소 밸류체인과 자율주행 화물차, 배송로봇 등 영상도 시연한다. 체험존에서는 메타버스 콘텐츠를 활용한 자율주행 셔틀 체험, 어린이 방문객을 위한 수소트럭, RC카 운전 체험 등 다양한 프로그램을 진행한다.

신 회장은 모빌리티 사업을 논의하는 자리에서 “지속가능한 모빌리티 비즈니스 모델을 구축하기 위해 기술경쟁력을 확보해야 한다”며 “미래를 위한 투자인 연구개발, 인재 확보에 자원을 아끼지 말라”고 강조했다.

신 회장은 이어 현대자동차∙기아, 렉서스, 토요타, 메르세데스-벤츠, BMW, BYD 등 글로벌 모빌리티 업체 전시관을 방문해 관련 사업 동향을 파악했다. 롯데는 “전기차 충전, 수소 등 친환경 에너지 인프라 역량을 바탕으로 글로벌 업체와 관련 분야에서 협업 방안을 모색 중”이라고 전했다.