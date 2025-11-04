국산쌀 소비 진작 노력…“지역 농가와 상생”

[헤럴드경제=정석준 기자] 하이트진로는 증류식 소주의 발효 특성과 향미 구현에 최적화된 쌀 품종을 선정, 시험재배를 완료했다고 4일 밝혔다.

이번에 재배한 품종 ‘주향미’는 국립식량과학원이 개발한 신품종이다. 하이트진로와 함께 양조 특성을 평가해 증류식 소주 제조에 특화된 전용쌀로 선정했다. 하이트진로는 이를 ‘일품진로쌀’로 상표 출원했다.

하이트진로는 일품진로의 원료 경쟁력 강화와 증류식 소주의 정체성을 확립하기 위해 프로젝트를 추진했다. 특히 강원도 홍천군과 파트너십을 구축해 재배 농가와 동반성장도 구체화했다.

양조 전용쌀 ‘주향미’는 ‘류신(Leucine)’과 ‘페닐알라닌(Phenylalanine)’ 등 아미노산이 풍부하다. 기존 쌀보다 ‘아이소 아밀 아세테이트(Iso-Amyl acetate)’도 82% 높아 과실·꽃향이 배가된 풍부한 향미가 특징이다. 발효, 증류, 숙성을 거쳐 제품화될 예정이다

하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “하이트진로는 세계 1위 소주 판매 기업으로서 대한민국 소주와 국산쌀의 가치 및 원료 품질을 향상시킬 것”이라며 “양조용 쌀의 품질을 높이고, 국내 쌀 산업과 상생하는 역할을 실천하겠다”고 말했다.