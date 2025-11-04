4일 서울 웨스틴조선호텔서 열려 올해 주제 ‘AI 시대의 바이오 혁신’ 이상엽 국가바이오위원회 부위원장 기조연설

[헤럴드경제=한영대 기자] 대성그룹은 4일 서울시 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘2025 대성해강사이언스포럼’을 개최한다고 밝혔다.

올해로 8회째를 맞이하는 이 포럼은 ‘인공지능 시대의 바이오 혁신’을 주제로 열린다. 인공지능(AI)과 생명공학 기술 융합으로 빠르게 발전하고 있는 바이오 분야의 최신 연구 성과와 미래 발전 방향을 조망할 예정이다.

올해 포럼에는 KAIST 연구부총장이자 국가바이오위원회 부위원장인 이상엽 교수가 기조연사로 나설 예정이다. 이상엽 교수는 ‘공학생물을 위한 인공지능’을 주제로 발제, 공학생물학 연구·개발에 AI를 활용하는 실제 전략과 사례를 소개할 예정이다. 이어 캐나다 토론토대의 필립 김 교수가 ‘펩타이드 디자인 : AI로 단백질을 설계하는 시대’라는 제목으로 주제 발표를 한다.

두 번째 세션에서는 황희 카카오헬스케어 대표가 연사로 나선다. ‘디지털 헬스케어의 혁신 동력, AI와 빅데이터’를 주제로 AI와 빅데이터가 이끄는 새로운 의료 패러다임과 디지털 헬스케어의 실제 적용 방안을 다룰 예정이다. 이어서 장병탁 서울대 교수는 ‘바이오 산업에서의 AI’를 주제로 발표한다. 이날 포럼 좌장 KAIST 연구처장이자 공학생물학대학원 석좌교수인 조병관 교수가 맡아 전체 세션을 진행한다.

행사를 주최하는 대성그룹의 김영훈 회장은 “AI와 바이오의 융합으로 생명공학분야에서 혁신적이고 파괴적인 기술들이 등장할 수 있기를 기대한다”며 “이를 통해 인류 생명 연장의 꿈을 실현하는 한편 K-바이오테크로 국가 경쟁력을 높이는 계기가 되었으면 한다”고 말했다.

한편, 대성그룹은 자회사 대성창투를 통해 AI·생명공학 분야에 대한 전략적 투자를 이어가고 있다. 투자 기업들 중 퍼스트바이오테라퓨틱스는 AI를 활용해 신약 개발의 효율성과 정확도를 높이고 있다. 최근 엔비디아와의 협력을 통해 한국형 AI 신약 개발 모델로 성장하고 있다.