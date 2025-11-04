수원 삼성전자 상생협력아카데미서 열어 ‘사고 제로(Zero)’ 현장 구축 나서

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전기가 협력사까지 안전문화 확산을 위해 ‘사고 제로(Zero)’ 현장 구축에 나섰다.

삼성전기는 경기도 수원 삼성전자 상생협력아카데미에서 ‘2025년 안전환경 워크숍’을 개최했다고 4일 밝혔다. 1·2차 협력사 100여개사의 대표와 안전환경 책임자가 참석했다.

이번 행사는 산업재해 예방과 안전문화 정착을 위한 자리로 마련됐다. 워크숍은 ▷중대재해 예방 안전관리 교육(안전보건공단) ▷소방·화재 안전 교육(수원소방서) ▷안전사고 근절 워크숍(삼성전기) 등으로 구성됐다.

안전보건공단 송석진 본부장은 최근 산업안전 동향과 주요 사고 사례를 공유하며 실질적인 예방·대응 방안을 제시했다. 수원소방서 조태일 소방위는 화재 위험요소 점검법, 소방안전 체크리스트 활용법 등을 소개했다.

이어 삼성전기가 주관한 ‘안전사고 근절 워크숍’에서는 협력사들의 현장 개선 사례가 발표됐으며, 안전사고를 근본적으로 줄이기 위한 실행 전략이 논의됐다.

앞서 삼성전기와 협력사는 정기적인 현장 점검을 통해 잠재 위험요소를 공동 발굴하고 개선해왔다. 최근에는 10개 협력사를 대상으로 맞춤형 컨설팅 및 교육 프로그램을 운영해 위험성 평가와 사고예방 시스템을 구축하기도 했다.

최종민 삼성전기 안전환경팀장(상무)은 “협력사는 우리의 동반자이자 제조현장의 중요한 구성원”이라며 “안전은 기업 경쟁력의 근간이자 신뢰의 기반”이라며 “협력사와 함께 ‘사고 제로’ 현장을 실현하기 위해 지속적인 교육·점검·기술 지원을 이어가겠다”고 강조했다.

삼성전기는 2016년부터 협력사 안전교육을 시작해 참여 기업을 43개사에서 올해 100여개사로 확대했다. 매년 상·하반기 정기 교육을 통해 협력사 실무자와 경영진의 안전 역량을 강화하고 있다.

또한 ▷상생펀드 지원 ▷생산성·품질 향상 및 안전환경 개선 ▷전문기술 및 맞춤형 기술 교육 등 다양한 지원 프로그램을 운영하며 협력사와의 동반성장을 꾸준히 실천하고 있다.

특히 지난 4월에는 동반성장위원회 및 협력사들과 ‘협력기업 생태계 강화 협약’을 체결하고, 2025년부터 2027년까지 3년간 약 2000억 원 규모의 지원 계획을 발표하며 상생 의지를 재확인했다.