재발방지 관심 요청 및 경협 증진 논의

[헤럴드경제=베문숙 기자] 산업통상부는 여한구 통상교섭본부장이 4일 서울에서 한미 친선 비영리단체인 코리아소사이어티의 토마스 번 회장과 만나 한미 경제 협력 증진 방안에 대한 견해를 공유했다고 밝혔다.

코리아 소사이어티는 한국과 미국 간의 상호 이해 증진과 우호 협력 강화를 목적으로 1957년 설립된 미국의 비영리단체로, 정치, 경제, 문화, 교육 등 다양한 분야에 걸쳐 정책 포럼, 세미나, 교육 프로그램 등을 개최·운영 해오고 있다.

여 본부장은 이 자리에서 한국이 대규모 대미 그린필드 투자를 통해 미국의 제조업 부흥과 일자리 창출에 적극 기여하고 있으며, 액화천연가스(LNG)와 원유 등 미국의 주요 에너지·농업 수출 대상국으로 자리매김했다고 강조했다.

여 본부장은 또 지난 8월 한국 기업들이 발표한 1500억달러 규모의 직접 투자 계획과 함께 지난달 29일 한미 관세 협상 합의에 따라 3500억달러 규모의 전략적 투자가 이뤄질 예정이라며 관련 양해각서(MOU)가 이행된다면 양국 간 산업 공급망이 더욱 강화될 것으로 기대한다고 말했다.

여 본부장은 이날 번 회장에게 지난 9월 미 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 발생한 한국인 단속·구금 사태와 관련한 한국 기업의 우려를 전달했다. 아울러 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 근본적 해결책 마련을 위한 관심과 지지를 요청했다.

여 본부장은 단기적으로는 한국 기업 인력의 원활한 미국 입국 및 안정적 투자 활동 여건이 보장되어야 하며, 중장기적으로는 별도의 비자 카테고리를 신설하는 등 제도 개선이 필요하다고 강조했다.