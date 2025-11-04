[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)의 타이어 중심 자동차 토탈 서비스 전문점 ‘티스테이션(T’Station)’이 타이어 제품 구매 과정에서의 소비자 권익 증진과 선진 유통 문화 정착을 위한 ‘올바른 타이어, 올바른 서비스, all my T’ 캠페인을 전개한다고 4일 밝혔다.

해당 캠페인은 타이어 구매부터 관리까지 익숙하지 않은 국내 소비자들을 대상으로 본인 차량에 적합한 타이어를 스스로 선택할 수 있는 정보를 전달하고자, 전국 320여 개 티스테이션 ‘올마이티(all my T)’ 전문 오프라인 매장 및 온라인 타이어 쇼핑몰 ‘티스테이션닷컴’, 한국타이어 공식 SNS 채널 등에서 진행된다.

캠페인에서는 타이어 구매 과정에서 반드시 확인해야 할 5대 핵심 기준이 제시된다. ▲타이어 제조사 직접 생산∙판매∙A/S 보증 여부 ▲최신 기술력 적용 제품 여부 ▲글로벌 공신력 보유 기관 성능 테스트 입증 여부 ▲전문 정비 서비스 자격 보유 여부 ▲정보 제공 투명성 여부 등을 강조하며 올바른 타이어 구매를 지원한다.

한국타이어는 생산부터 판매, 품질 보증까지 모두 책임지는 글로벌 브랜드이다. 타이어 업계 최고 수준의 혁신 테크놀로지와 완벽한 품질 경쟁력을 바탕으로, 현재 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 글로벌 50여 개 완성차 브랜드와 160여 개국에 타이어를 공급하며 톱티어(Top Tier) 브랜드로 인식되고 있다.

또한, 본사 ‘테크노플렉스(Technoplex)’, 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔(Hankook Technodome)’, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링(Hankook Technoring)’ 등 최첨단 R&D 기반 테크놀로지 혁신을 통해 고성능∙친환경∙전기차 타이어 부문에서의 기술 초격차를 이어나가며 글로벌 모빌리티 산업을 선도해 나가고 있다.

이와 함께, 독일 ‘아우토 빌트(Auto Bild)’, ‘티유브이슈드(TÜV SÜD)’, 영국 오토 ‘익스프레스(Auto Express)’ 등 유럽 내 높은 공신력을 보유한 자동차 전문지와 시험인증기관이 주관하는 타이어 성능 비교 테스트에서 매년 유수 브랜드 제품을 제치고 최상위권에 이름을 올리는 등 업계 최고 수준의 타이어 기술력을 입증하며 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 위상을 각인시키고 있다.

아울러 전국 500여 개 티스테이션 매장에는 정비 허가증을 획득한 숙련된 정비 인력과 첨단 장비로 표준화된 차량 관리 서비스를 제공하며 고객 만족도를 극대화하고 있다.

이외에도, 스마트가이드 표준 상담을 통해 타이어 구매 과정에서 소비자가 궁금해하는 제품 성능, 등급, 공장도 가격 등을 투명하게 공개함으로써 언제나 안심하고 차량을 관리할 수 있는 환경 조성에 앞장서고 있다.

한편, 한국타이어는 2008년 ‘바른 타이어, 바른 서비스’ 캠페인을 시작으로 고객이 안심하고 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 구축하기 위해 지속적인 노력을 기울여왔다. 앞으로도 글로벌 최상위 기술력과 표준화된 서비스 시스템을 바탕으로 ‘올바른 타이어’와 ‘올바른 서비스’의 기준을 제시하며, 소비자 권익 증진과 고객 만족도 제고에 앞장설 계획이다.