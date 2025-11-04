올해 ‘ISO 37301’ 인증 추가 획득

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데하이마트는 한국컴플라이언스인증원(KCCA)으로부터 국제표준화기구(ISO) 공인 ‘ISO 37001’(부패방지 경영시스템)과 ‘ISO 37301’(규범준수 경영시스템) 통합 인증을 획득했다고 4일 밝혔다.

‘ISO 37001’과 ‘ISO 37301’은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 최고 수준의 국제 인증이다. 기업의 부패방지, 규범준수 관리 체계와 정책 등이 국제 표준에 따라 효과적으로 구축·운영되는지 평가한다.

롯데하이마트는 2018년 ‘ISO 37001’을 처음 획득한 이후 8년 연속 인증을 유지해 왔다. 올해는 ‘ISO 37301’까지 획득했다.

롯데하이마트는 앞으로 부패 리스크 사전 진단, 내부 감사 시스템 고도화 등 규범을 준수하는 경영환경 조성을 위해 지속적으로 노력할 계획이다.

남창희 롯데하이마트 대표는 “이번 국제표준 통합 인증은 롯데하이마트가 핵심 가치로 삼고 있는 준법경영, 투명경영을 위해 임직원들이 한마음으로 노력한 결과”라며 “앞으로 기업의 사회적 책임을 다하고 고객과 파트너사, 사회에 더 신뢰받는 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.