자국 생산기업에 보조금 1조1260억원까지 확대 희토류 의존도 낮출 ‘자석없는’ 기술 연구도 지원 중국 ‘희토류 무기화’ 불안감에 자구책 대비

[헤럴드경제=도현정 기자]인도 정부가 희토류 자석 분야에서 국내 생산 역량을 확보하기 위해 제조사 인센티브를 대폭 늘리기로 했다. 희토류가 언제든 미·중 무역전쟁의 협상카드가 될 수 있다는 불안감에 ‘희토류 자립’에 박차를 가한 것으로 보인다.

블룸버그는 2일(현지시간) 인도 정부가 희토류 제조 관련 인센티브 프로그램 규모를 기존 2억900만달러에서 7억8800만달러(약 1조1200억원) 이상으로 확대하는 안을 추진중이라 보도했다.

내각 승인을 앞두고 있는 이 지원 프로그램은 전기차, 재생에너지, 국방 분야 핵심 소재 확보 사업의 일환이다. 정부는 생산 연계 보조금과 자본 보조금을 혼합하는 방식으로 5개 기업을 지원할 예정이다. 승인 과정에서 지원 금액은 다소 변경될 수 있다. 인도는 이번 인센티브 확대 프로그램이 글로벌 자석 제조사들의 현지(인도) 법인 또는 합작 투자 설립을 유도해 중국산 희토류 의존도를 낮출 것이라 기대하고 있다. 블룸버그는 인도 정부의 관계자를 인용해 해외의 여러 공급업체들이 인도에 희토류 소재를 공급하는데 관심을 보였고, 그 규모가 인도의 연간 산화물 수요 예상치인 2000t은 쉽게 충족시킬 수 있는 수준이라 전했다.

인도 정부는 희토류 소재 의존도를 낮출 수 있는 기술인 ‘동기 자기저항 모터(synchronous reluctance motors)’ 관련 연구에도 자금을 지원하고 있다. 동기 자기저항 모터는 내부에 자석이나 전기 권선 없이 자기저항의 차이만을 이용해 회전력을 만드는 AC 전동기다. 자석이 전혀 없어, 희토류 공급과 상관없이 기계 제어를 이어갈 수 없다는 장점이 있다.

인도의 이 같은 움직임은 언제든 미·중 무역분쟁이 재발해 희토류 공급에 차질이 생길 수 있다는 불안감 때문으로 분석된다. 나렌드라 모디 인도 총리는 올해 초 “핵심 광물이 무기화되어서는 안 된다”고 경고하며, 안정적이고 다변화된 글로벌 공급망을 촉구한 바 있다.

중국과 1년간 ‘무역 휴전’을 맺은 미국도 중국의 희토류 무기화 전략을 경계하라는 메시지를 내놓고 있다. 백악관이 지난 1일(현지시간) 공개한 미·중 정상회담의 팩트시트(협정 세부사항)를 보면 중국은 “미국 최종 사용자와 전 세계 공급업체들의 이익을 위해” 희토류, 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 수출에 유효한 ‘일반 허가’를 발급하기로 했다. 이는 중국의 희토류 수출 규제를사실상 철회하는 것을 의미한다. 그럼에도 스콧 베선트 미 재무장관은 2일(현지시간) ‘폭스 뉴스 선데이’에 출연, 이번 합의에도 불구하고 미국과 동맹국들은 중국을 경계해야 한다고 말했다. 그는 “이는 수십 년간 지속된 문제이며, 이 희토류와 희토류 자석 문제는 한 번도 해결된 적이 없다”며 “중국은 시장을 독점해왔고, 불행히도 때때로 신뢰할 수 없는 파트너임이 입증됐다”고 지적했다.

파격적인 인센티브 등 인도의 희토류 자립안에 대해 블룸버그는 쉽지 않을 것이라는 분석을 내놨다. 제보조금 없이는 여전히 국내 생산이 어려울 정도로 희토류 제조 기업들의 자금 사정이 충분치 않고, 시간도 수년이 걸릴 것이라는 전망이다. 인도는 현재 국영 기업들이 해외 광산 파트너십 확보를 위해 노력하는 단계로, 실제 희토류를 채굴하고 정제하는 인프라까지 갖추려면 수년이 걸릴 수 있다. 반면, 중국의 희토류 통제 유예 기간은 1년이다.