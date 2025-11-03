무탄소 스팀으로 기존 LNG 연료 스팀 대체 2027년 실거래 목표

[헤럴드경제=한영대 기자] GS칼텍스는 지난달 31일 서울 강남구 GS타워에서 남해화학과 ‘무탄소 스팀 도입·공급계약’을 체결했다고 3일 밝혔다.

지난해 12월 양사가 사업 추진을 위한 업무 협약을 체결한 지 10개월만에 이뤄낸 가시적 성과이다.

무탄소 스팀 도입·공급 사업은 여수산단 내 남해화학의 유휴 황산공장을 재가동해 생산한 무탄소 스팀을 GS칼텍스 여수 공장이 도입, 기존 액화천연가스(LNG) 원료 스팀을 대체하는 사업이다. GS칼텍스는 이번 사업으로 기존 LNG 연료 스팀 생산 대비 연간 약 7만tCO2eq의 탄소 감축을 기대하고 있다.

양사는 2027년 실거래를 목표로 내년 초 스팀 배관 건설, 남해화학의 황산공장 개조 및 황산탱크 신규 건설 등에 착수할 계획이다.

이번 사업은 여수산단 기업들이 상호협력해 지속가능한 사업 모델을 창출해낸 우수 협업 사례이다. GS칼텍스는 전사 협업 회의체인 비즈니스 카운실을 통해 원유 정제 부산물인 유황을 원료로 하는 황산 공장을 건설하면 탄소 배출 없이 스팀 생산이 가능한 기회를 발견했다. 이후 여수산단에 함께 위치하고 있는 남해화학의 유휴 황산 공장을 활용한 협업 방안이 도출됐다.

GS칼텍스 허세홍 사장은 “이번 협력은 기업들이 서로의 강점을 연결해 탄소 감축의 새로운 기회를 함께 찾아낸 좋은 사례”라며 “앞으로 양 사가 더 나은 산업의 미래를 함께 만들어가는 든든한 파트너로 성장하기를 기대한다”고 말했다.