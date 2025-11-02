해수부·해경·지자체 등 합동점검반 구성… 화재예방·안전관리 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 해양수산부는 겨울철 해상 안전사고 예방을 위해 3일부터 14일까지 울릉도 항로를 비롯한 전국 연안여객선 141척을 대상으로 관계기관 합동 특별점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 점검에는 해양수산부를 비롯해 해양경찰청, 지방자치단체, 한국해양교통안전공단, 국민 안전 감독관 등이 참여해 여객선 운항 안전과 여객 안전관리 전반을 사전에 점검한다.

특히 건조한 날씨로 화재 위험이 커지는 겨울철을 앞두고 ▲선박 내 소방설비 관리 및 화재탐지기 작동 여부 ▲전열·난방기구 사용 실태 ▲전기차 선적 안전관리 ▲화재 발생 시 선원 대응능력 등을 중점적으로 살필 예정이다.

점검 과정에서 발견된 결함은 현장에서 즉시 시정하고, 보완이 필요한 사항은 오는 12월 1일까지 조치 완료할 계획이다.

해수부는 이번 점검을 통해 겨울철에도 여객선이 국민의 안전한 해상 대중교통수단으로 운영될 수 있도록 한다는 방침이다.

전재수 해양수산부 장관은 “여객선 화재는 대형 인명피해로 이어질 가능성이 높은 만큼, 사전 점검을 강화해 사고를 예방하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “국민이 겨울철에도 안심하고 여객선을 이용할 수 있도록 철저히 대비하겠다”고 말했다.