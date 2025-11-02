바다·강·숲·도심 공존하는 녹지축… 훼손 위기 딛고 시민 힐링 공간으로 재탄생

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항의 대표 도심 숲인 송도솔밭 도시숲이 산림청이 주관하는 ‘2025 대한민국 모범도시숲’에 최종 인증되는 쾌거를 거뒀다.

2일 포항시에 따르면 ‘모범도시 숲’은 ‘도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률’에 따라 위치, 규모, 유지관리, 시민 만족도 등 6개 항목을 종합 평가해 인증하는 제도다. 산림청은 올해 전국 후보지 27곳 중 엄격한 심사를 거쳐 최종 6곳을 선정했다.

송도솔밭도시숲은 1910년대 해안 방풍림 조성사업으로 탄생한 숲으로, 길이 2km, 폭 100m에 달하는 해송 숲이 해안을 따라 펼쳐져 있다. 송도해수욕장과 포항운하를 잇는 바다·강·숲·도심이 공존하는 독보적인 녹지축으로 자리매김했다.

이번 평가에서 송도솔밭도시숲은 ▲바다와 해송이 어우러진 탁월한 경관 ▲맨발걷기길·유아숲체험원 등 다양한 체험 프로그램 ▲시민단체와 기업이 함께하는 선진적 관리 거버넌스 등에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

한때 위반건축물과 무단 경작으로 훼손 위기에 놓였던 송도 솔밭은 2016년 포항시의 대대적인 도시숲 조성사업을 통해 도로 폐쇄, 산책로 정비, 생육환경 개선 등 복원 과정을 거쳤다.

이후 시민 중심의 이용환경 개선과 안전시설 확충으로 도심 속 대표 힐링 공간으로 거듭났다.

특히 매년 1천여 명이 참여하는 ‘맨발걷기 축제’, 멸종위기종 맹꽁이 보전을 위한 ‘맹꽁이 사랑 환경축제’ 등 시민 참여형 프로그램이 활발히 이어지고 있어 모범사례로 주목받고 있다.

포항시 관계자는 “송도솔밭도시숲은 생태·문화·시민참여가 조화를 이룬 모범사례”라며 “시민과 함께 가꾸는 지속가능한 도시숲 모델로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

한편 이번 인증으로 포항시는 포항철길숲, 해도도시숲에 이어 총 3곳의 모범도시숲을 보유하게 됐다.

송도솔밭도시숲은 앞서 ‘아름다운 도시숲 50선’(2024년), ‘산책하기 좋은 도시숲 10선’(2025년)에도 선정되는 등 이미 전국적인 녹색 명소로 인정받고 있다.