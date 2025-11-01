국토부 소속 항철위 독립 등 촉구 용산역~전쟁기념관 침묵 행진

[헤럴드경제=김진 기자] 지난해 12월 발생한 제주항공 여객기 참사 유가족들이 1일 정부를 향해 진상 규명과 책임자 처벌을 촉구했다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 참사 308일째를 맞은 이날 용산 대통령실 인근 전쟁기념관 앞에서 ‘300일 진상규명 촉구 집회’를 열었다.

이들은 정부에 보내는 호소문을 통해 “진상조사가 참사의 책임자 중 하나일 수 있는 국토교통부 소속 항공철도사고조사위원회(항철위)에서 진행돼 독립성과 공정성에 의문이 제기된다”고 말했다. 이들은 정부와 국회에 항공철도사고조사법을 개정해, 항철위를 국토부에서 독립시킬 것을 촉구했다.

아울러 항철위에서 현재까지 수집한 모든 자료를 유가족에게 공개할 것을 요구했다.

김유진 유가족협의회 대표는 “블랙박스는 공개되지 않았고, 조사기록은 모두 봉인된 채 정부와 국회는 사고 조사 중이라는 말만 되풀이하고 있다”며 “우리가 바라는 건 보상도 특혜도 아닌 오직 진실”이라고 말했다.

참사로 부모를 잃은 권민영 씨는 “무안공항과 제주항공, 보잉사의 비행기는 우리 가족을 포함한 수많은 사람에게 평생 씻을 수 없는 상처와 고통, 지옥을 줬지만 어느 하나 책임을 지지 않고 회피만 하는 상황”이라며 눈물을 흘렸다.

유가족들은 ‘진상 규명’, ‘책임자 처벌’ 등 문구가 적힌 하늘색 조끼와 모자를 착용했다. 이들은 집회에 앞서 희생자들의 영정 사진을 품에 안고 용산역부터 전쟁기념관까지 ‘침묵 행진’을 벌였다.

한편 12·29 여객기 참사는 지난해 12월29일 오전 9시3분께 태국 방콕발 무안행 제주항공 7C2216편 여객기가 동체 비상착륙을 시도하다 공항시설물을 충돌해 179명이 사망하고 2명이 구조된 사고다.