[헤럴드경제(경주)=서영상 기자] 이재명 대통령이 1일 다카이치 사나에 일본 총리에 대해 “아주 좋은 느낌을 받았다”면서 “앞으로 한일 관계가 기대된다”고 밝혔다. 셔틀외교를 꾸준히 이어나갈 것을 시사하며 다음 정상회담 장소는 일본 나라현을 제안했다는 점도 밝혔다.

이 대통령은 이날 아시아태평양경제협력체(APEC)을 마치고 경주 미디어센터에서 마련된 기자회견에 나서 한일회담 과정에서 다카이치 총리에 대한 첫인상을 묻는 일본 기자의 질문에 “걱정 안한건 아니다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 “아마 일본에서도 대한민국에서 내가 대통령에 당선됐을때 ‘극좌인데’, ‘걱정되는데’ 라고 생각했을 것”이라면서 “다카이치 총리가 개별 정치인일 때 하고 일본 국가의 경영을 총 책임질 때하고 생각과 행동이 다를 거라 생각한다”고 했다.

일각에서 ‘여자 아베’라는 표현까지 써가며 극우 정치인으로 평가받는 다카이치 총리를 실제로 만나보니 호감을 가지게 됐다는 것이다.

그러면서 이 대통령은 “직접 만나 상당한 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각가지고 있는 아주 훌륭한 정치인이란 생각이 들었다”고 했다.

이어 “그 분 표현 중 이런게 있었다 ‘한일관계는 매우 중요하고 협력해야 될 부분이 많다’ 저도 그렇게 전적으로 공감한다”면서 “그래서 내가 문제가 있으면 해결하고 과제가 있으면 협력해서 풀어가자고 했다”고 전했다.

이 대통령은 “한국과 일본이 서로에게 도움되는 관계로 충분히 발전할 수 있겠다 자주 만나야겠다 생각이 들었다”면서 “가급적 다음은 셔틀외교 정신상 내가 일본 방문해야 하는데 가능하면 나라현으로 가자고 말했다”고 덧붙였다. 이에 대해 다카이치 총리도 좋아했다고 전했다.