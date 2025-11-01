[헤럴드경제=손인규 기자] 미 항공우주국(NASA)이 ‘달착륙 음모론’에 빠진 인플루언서 킴 카다시안에게 직접 연락한 것으로 밝혀졌다.

31일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 NASA 임시 국장을 겸하고 있는 숀 더피 교통부 장관은 전날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “우리는 실제로 달에 여섯 번이나 갔다”는 메시지를 카다시안에게 보냈다고 밝혔다. 메시지에서 더피 장관은 “미국은 다시 달에 돌아갈 준비가 됐다”고 썼다.

카다시안은 이날 공개된 리얼리티 프로그램 ‘더 카다시안스’에서 “달 착륙은 조작된 것”이라고 발언했다. 카다시안은 아폴로 11호를 타고 두 번째로 달에 착륙한 우주인 버즈 올드린에게 ‘임무 중 가장 무서운 순간’을 묻는 인터뷰 기사를 언급한 뒤 “그런 일은 일어나지 않았기 때문에 무서운 순간도 없었을 것”이라고 말했다. 그러면서 “난 음모론을 좋아한다”고 덧붙였다.

아폴로 11호를 탄 닐 암스트롱과 올드린이 실제로 달에 착륙하지 않았다는 음모론은 수십년간 계속되고 있는 음모론 중 하나다. 더피 장관이 카다시안에게 직접 연락을 한 것은 대중에 미치는 영향력을 고려한 것으로 보인다.

리얼리티쇼 스타로 이름을 알린 카다시안은 세계적인 인플루언서다.

현재 NASA는 달 착륙 계획 ‘아르테미스’를 추진 중이다. 내년 초 우주비행사를 태운 탐사선으로 달 궤도를 비행하고 돌아오는 아르테미스 2단계 임무에 이어 2028년 달 착륙을 목표로 하고 있다.

더피 장관은 “미국은 다시 달로 돌아갈 준비가 돼 있다”며 “우리는 지난 우주 경쟁에서도 이겼고 이번에도 승리할 것”이라고 밝혔다.