[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사가 최근 선정한 우수 공공야영장 15곳의 면면을 보면, 서울과 다를 것이 없는 거대도시에서 맹꽁이 생태체험을 하거나, 추억을 자극하는 시골 학교의 옛 교실의 다양한 콘텐츠를 제험하는 등 낭만에 재미를 더했다.

우수 공공야영장 15개소는 전국 14개 시도와 공공기관 등으로부터 ▷가족(어린이)친화 ▷친환경 ▷교통약자배려 ▷반려동물 친화 등 4개 분야에 적합한 공공야영장을 추천받아 분야별 특화된 인프라 조성, 콘텐츠 운영 여부와 안전 등에 대한 전문가 심사를 통해 최종 선정됐다.

가족(어린이)친화 야영장은 가족 모두가 즐길 수 있는 다양한 부대시설을 갖춘 곳으로 총 11개소가 선정됐다.

서울에서 엎어지면 코 닿을 곳에 있는 군포의 ‘초막골생태공원 느티나무야영장’은 도심 속에서 맹꽁이 생태체험과 다랭이논 농사 등 다채로운 체험을 즐길 수 있는 곳으로, 경사 지형인 캠핑장 내 장애인과 고령자의 이동 편의를 위해 전동카트를 상시 운영하고 있어 교통약자배려 분야에도 동시에 이름을 올렸다.

‘한려해상국립공원 덕신야영장(경남 남해)’은 폐교된 초등학교를 추억교실, 업사이클링 놀이터, 태양광 주차장 등으로 꾸미고 자연 지형을 최대한 보존한 곳으로, 가족(어린이)친화와 친환경 분야에 함께 선정됐다.

교통약자배려 분야에서는 장애인을 위한 무장애 카라반이 설치되어 카라반 출입구까지 경사로가 잘 갖춰져 있는 ‘내장산 내장호야영장(전북 정읍)’이 선정됐다. 공용 화장실과 샤워실 등 캠핑장 내 모든 편의시설을 누구나 편리하게 이용할 수 있다.

반려동물 친화 분야에서는 캠핑장 전 구역에서 반려동물과 함께할 수 있으며, 넓은 산책로가 조성되어 소형견뿐만 아니라 대형견도 자연과 어울릴 수 있는 ‘강천섬캠핑장(경기 여주)’이 선정됐다. 해당 캠핑장에서는 반려견과 교감할 수 있는 힐링 프로그램 등도 운영한다.

차혁진 한국관광공사 레저관광팀장은 “이번에 선정된 우수 공공야영장을 통해 안전하고 지속 가능한 캠핑 문화를 전파할 것”이라며, “공사는 고캠핑(gocamping.or.kr) 누리집과 다양한 이벤트를 개최해 우수 공공야영장을 지속적으로 홍보할 계획”이라고 밝혔다.