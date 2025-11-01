[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대가 RISE 사업 일환으로 청년 창업 역량 강화 및 지역 창업생태계 활성화를 꾀하고 있다.

1일 계명문화대에 따르면 지난달 28일 교내 동산관 시청각실에서 소상공인시장진흥공단과 연계해 ‘계명문화 리더스 프로그램’을 개최했다.

이번 프로그램은 2025학년도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 세부 과제인 ‘3-4 대학 특성화 연계 공유형 창업생태계 조성’의 일환으로 마련됐다.

계명문화대 1인창조기업지원센터와 소상공인시장진흥공단의 협업으로 재학생들에게 실질적인 창업 지원 정보를 제공하고 지역 내 창업 생태계 활성화에 기여하기 위해 기획됐다.

이날 소상공인시장진흥공단 대구경북지역본부의 장해녕 금융사업팀 팀장과 김민지 성장지원팀 대리가 강사로 참여해 ▲소상공인 창업 지원제도 ▲경영 안정 및 정책자금 안내 ▲창업 관련 개별 상담 등 실질적인 창업 정보를 제공했다.

특히 이번 프로그램은 창업을 준비하는 1인창조기업지원센터 입주기업과 졸업기업, 그리고 창업에 관심 있는 재학생들이 실제 현장에서 활용할 수 있는 정책자금 및 지원제도를 체계적으로 이해할 수 있도록 실전 중심형 커리큘럼으로 진행됐다.

참가자들은 창업 초기 자금 조달 방법부터 경영 안정화를 위한 각종 지원 프로그램까지 폭넓은 정보를 습득하며 높은 호응을 보였다.

김상미 창업지원단장은 “앞으로도 RISE 사업을 통해 학생들의 창업 역량 강화와 지역 창업생태계 조성을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 말했다.