유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

한때 집 앞마당이나 학교 운동장, 시골 울타리에서 흔히 볼 수 있었던 무궁화는 오늘날 일상 풍경 속에서 점점 사라지고 있습니다. 나라꽃으로서의 상징성은 여전히 강하지만 실제로 주변에서 접하기는 쉽지 않습니다. 이러한 변화를 이해하기 위해서는 무궁화의 생태적 특징, 번식 방식, 그리고 역사적·문화적 배경을 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

무궁화는 씨앗을 맺지만 발아율이 약 20%에 불과합니다. 다른 관목류와 비교하면 매우 낮은 수치로, 씨앗만으로는 자연 상태에서 군락을 이루기 어렵습니다. 조선시대에도 무궁화가 울타리나 담장에 흔히 심겨 있었으나, 이는 사람들이 가지를 꺾어 삽목하거나 직접 옮겨 심었기 때문입니다. 즉, 무궁화는 본래부터 사람의 손길이 필요한 식물입니다.

현대 도시 환경에서는 이러한 어려움이 더욱 커졌습니다. 도로 개설, 건축, 토양 오염 등으로 씨앗이 발아할 공간은 줄어들었고, 무궁화는 자연 자생보다는 조경수나 기념수로만 유지되고 있습니다. 현재 우리가 보는 무궁화는 대부분 원예적으로 개량된 품종으로, 겹꽃이나 색 변이, 긴 개화 기간 등 다양한 특성을 가진 수백 가지 품종이 존재합니다. 그러나 이들 중 상당수는 씨앗으로 번식이 잘되지 않거나 불임성이 강해 삽목과 접목을 통한 인공 증식에 의존합니다. 결국 인위적 관리가 없으면 금세 사라지게 됩니다.

이 때문에 오늘날 무궁화는 ‘공급되는 식물’이 되었습니다. 학교, 공원, 관공서 등의 행사 일정에 맞추어 식재되며, 일반 가정에서는 관리의 어려움 때문에 점차 줄어들고 있습니다. 특히 겹꽃 품종은 화려하지만 병충해에 약하고 자연 번식력이 거의 없어 관리가 없으면 쉽게 자취를 감춥니다. 이런 이유로 길가나 들판에서 스스로 자라는 무궁화를 보기 어려운 현실이 된 것입니다.

무궁화는 하루만 피는 ‘하루꽃’으로 알려져 있습니다. 아침에 피고 저녁이면 시드는 이 특징은 짧은 생명처럼 보이지만, 사실은 매우 정교한 개화 전략입니다. 한 나무에서 수십, 수백 개의 꽃봉오리가 차례로 맺혀 매일 새 꽃이 피어나므로, 전체적으로는 7월에서 10월까지 약 100일 동안 끊임없이 꽃이 이어집니다. 짧은 하루가 모여 장대한 100일의 개화기를 이루는 이 특성은 ‘끊임없이 새로이 피어난다’는 상징성을 만들어내며, 조선 시대부터 한국인의 정신세계와 깊게 연결되었습니다.

무궁화는 단순한 관상수가 아니었습니다. ‘동의보감’에는 무궁화가 약재로 기록되어 있으며, 특히 흰 꽃을 귀하게 여겼습니다. 뿌리껍질은 ‘목근피’라 하여 해열, 해독, 구충에 사용되었고, 꽃잎은 차로 달여 마시면 갈증을 풀고 열을 내렸습니다. 이는 무궁화가 단순히 상징적 식물이 아니라 생활 속에서 실질적 가치를 지닌 존재였음을 보여줍니다.

조선 후기 실학자 서유구는 ‘임원경제지’에서 무궁화를 담장이나 마당에 심어 사계절의 풍경을 조화롭게 만드는 정원수로 평가했습니다. 그는 무궁화의 끈질긴 생명력과 긴 개화기를 높이 사며, 생활 정원 속에 어울리는 식물로 적극 권장했습니다. 조선시대 사람들에게 무궁화는 끊임없는 번영과 인내의 상징이자, 생활과 밀접히 맞닿은 실용 식물이었습니다.

이러한 배경을 종합하면, 오늘날 무궁화를 보기 어려운 이유는 두 가지로 요약됩니다. 첫째, 씨앗의 발아율이 낮고 개량 품종의 불임성으로 인해 자연 번식이 어렵습니다. 둘째, 인위적 관리에 크게 의존하기 때문입니다. 무궁화는 대부분 상업적으로 공급되며, 관리가 없으면 생존하기 힘듭니다. 도시화와 토양 환경의 변화는 자생 기반을 더욱 약화시켰습니다.

결국 무궁화는 ‘나라꽃’이라는 상징성에 비해 일상 속 존재감이 희미해졌습니다. 조선시대 사람들은 무궁화를 정원수로 심고, 약재로 쓰며, 생활 속에서 즐겼지만, 오늘날의 무궁화는 행사 때 잠시 등장하는 상징물로 축소되었습니다. 이는 생태적 한계 때문만이 아니라, 우리가 무궁화를 어떻게 돌보고 어떤 의미를 부여하느냐에 달려 있습니다.

무궁화가 다시 울타리와 마을길, 정원 속에서 피어날 때 ‘나라꽃’의 의미는 비로소 완전해집니다. 하루뿐인 꽃이지만 정교한 개화 전략으로 100일을 이어가는 무궁화는 끊임없는 생명력과 재생의 상징입니다. ‘동의보감’의 약재 기록과 서유구의 정원론은 무궁화의 생활적 가치를 증명합니다. 따라서 무궁화를 보기 어려운 현실은 생태적 제약과 인위적 관리 의존성에서 비롯되었으나, 그것이 상징성을 약화시키는 이유가 될 수는 없습니다. 오히려 우리의 손길과 관심이 닿을 때 무궁화는 다시 생활 속에 뿌리내릴 것이며, 나라꽃의 참된 의미는 생활 속에서 함께할 때 비로소 완성됩니다.

한성민 국립생태원 자생식물생태부 연구원