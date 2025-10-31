“외국인들 한국인들 외모 놀라워” 덕담인지, 객관적 평가인지 몰라도 한국인 스스로 이미 “나 젊어보인다 느껴” 피엠아이 조사..국민 3 중 1명 이미 확신

[헤럴드경제=함영훈 기자] 동양인, 특히 한국인은 서양인들이 보기에 실제 나이보다 젊다고 느끼는 경우가 많다. 한국인이 해외에 가서 외국인에게 “내 나이 알아맞춰보라”면서 외국인이 실제보다 어리게 예상하는 것을 즐기는 영상은 참 많이 나온다.

이는 실제로도 한국인이 다른 나라에 비해 어려보이는 측면이 있음을 반영한다.

그런데.. 이미 한국인 3명 중 1명은 자신이 일반적인 나이 보다 어려보인다는 확신하고 있는 것으로 나타났다. 덕담도 당연한듯 착각하는 사람도 적지 않을 것이다. 논평이 나오기도 전에, 스스로 어려보인다고 생각하는 것 자체가 흥미롭다.

데이터 컨설팅 기업 ㈜피앰아이(PMI)가 ‘GS&패널’을 통해 전국 만 20~59세 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘20~50대 자기관리 인식 조사’ 결과를 발표했다.

이번 조사는 나이에 대한 자기 인식, 젊음의 기준, 자기관리 습관 및 운동 루틴을 중심으로 20~50대의 일상 속 관리 행태 변화를 분석하기 위해 진행됐다.

응답자의 53.8%는 실제 나이와 비슷하게 느낀다고 답했으며, 23.2%는 실제보다 조금 젊게, 4.6%는 훨씬 젊게 느낀다고 응답했다.

반대로 ‘조금 늙게 느낀다’(14.6%), ‘많이 늙게 느낀다’(3.8%)는 응답은 상대적으로 낮았다. 즉, 전체의 약 28%가 스스로를 ‘젊게 인식’하고 있었다.

몰론 조금 노안이라도, 한국인들 어려보인다는 논평이 많으니, 해외에 나가면, 현지인들 보기에 내가 늙어보인다고 생각하지는 않겠지 하는 지레짐작과 기대감도 있는 것 같다.

연령별로 보면, ‘실제보다 조금 젊게 느낀다’는 응답은 20대(12.5%)보다 30대(27.9%), 40대(25.0%), 50대(27.1%)에서 높게 나타났다. 이른바 ‘아저씨’들이다. 요즘 이런 아저씨를 싫어하는 2030 여성들이 매우 많다.

물론 연령이 높을수록 자기관리나 루틴을 통해 심리적 젊음을 유지하려는 경향이 강화되고 있음을 보여준다고도 해석할 수 있다. 착각은 늘 위험한 것이다.

‘젊게 보이는 사람과 나이 들어 보이는 사람을 구분하는 기준’을 묻는 질문(복수응답)에서는 ‘외모·피부상태’(68.7%)가 압도적 1위를 차지했으며, 이어 ‘체형·자세·근육량’(41.0%), ‘패션·스타일’(38.3%)이 뒤를 이었다.

하지만 외적 요인 외에도 ‘에너지·활동성(35.6%)’, ‘표정이나 말투 등 외적인 태도(35.6%)’, ‘사고방식의 유연함(34.1%)’, ‘삶에 대한 적극성(28.8%)’ 등 내면적 요인도 높은 응답률을 보였다.

이는 ‘젊음=외모’라는 고정관념이 약화되고, ‘에너지와 태도’가 새로운 젊음의 기준으로 자리 잡고 있음을 시사한다. 즉 아저씨들이 젊다고 ‘착각’할 수 있는 변수들이 더 많아진 것으로 볼수도 있다.

‘자기관리가 얼마나 중요하다고 생각하십니까?’라는 질문에는 77.0%가 중요하다고 응답, 이 중 21.8%는 매우 중요하다고 답했다. 이는 자기관리가 단순한 유행이나 취미가 아닌, ‘삶의 기본 영역’으로 자리 잡았음을 보여준다.

현재 실천 중인 자기관리 방식(복수응답)으로는 ‘수면·휴식 관리(49.5%)’가 1위, 이어서 ‘규칙적인 운동(43.3%)’, ‘식단·영양 관리(34.8%)’, ‘피부·헤어·바디케어(30.0%)’, ‘정리·정돈(28.6%)’, ‘정신건강 관리(26.6%)‘, ‘자기계발·학습(23.9%)’ 순으로 나타났다.

이는 자기관리의 초점이 ‘성과’보다는 ‘회복과 안정’으로 이동하고 있는 것을 보여준다. 즉 ‘일상 속에서 스스로를 유지하고 회복시키는 루틴’이 현대인의 핵심 자기관리 전략으로 자리 잡고 있음을 의미한다.

그렇다고 아저씨들이 스스로 어려보인다는 여기는 점을 나이 어린 여성들에게 접근하는 구실로 쓰는 것은 매우 위험해 보인다.