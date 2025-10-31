[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 겸 변호사인 서동주(42)가 난임 치료를 중단했다.

서동주는 30일 유튜브 채널 ‘서동주의 또.도.동’에서 ‘결국 응급실행… 저에게도 아기 천사가 올까요’라는 제목의 영상을 올렸다.

서동주는 “이번 달은 난자 채취를 쉬고 있다. 주사 맞고 배가 너무 많이 붓고, 몸이 무기력해지더라. 활동량도 확 줄고 계속 피곤하고 졸렸다”며 “생리통이 너무 심해서 응급실까지 갔다. 링거, 진통제 맞고 집에 왔다. 남편이랑 ‘이번 달은 그냥 쉬자’고 했다”고 밝혔다.

서동주는 “욕심 안 내고 자연의 섭리를 최대한 따르려 한다. 내 건강을 해치지 않는 한도에서 하고 싶다. ‘일을 좀 덜하고, 몸 만들고 하라고’ 하더라. 그럴 때 기적처럼 자연임신이 되는 경우도 있다고 한다. 근데 내가 요즘 일복이 터졌다”고 말했다.

그러면서 서동주는 “예전엔 ‘이 험한 세상에 굳이 내가 아이를?’이라는 생각을 했다. 아이는 선택권 없이 태어나는데 내가 그렇게 해도 되나 싶었다”면서도 “정말 사랑하는 사람을 만나고 안정되니까 ‘이 사람을 닮은 아이를 낳아도 좋겠다’는 마음이 들더라. 이래서 사람들이 애 낳는구나 싶었다. 다만 그 마음이 좀 늦게 온 게 아쉽다”고 말했다.

서동주는 전날 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에서도 “내가 극난저라서 난소 기능이 많이 약하다. 영양제를 챙겨 먹으면서 난자를 최대한 모은 뒤 내년에 이식을 시도해 보려 한다”며 “남편이 ‘정말 아이를 원하면 입양하는 방법도 있다’고 말해줬다. 최대한 편안한 마음으로 1년 정도 시험관 임신을 시도해 보고, 안 되면 입양을 진지하게 고려해 볼 생각”이라고 밝혔다.

한편 서동주는 올해 6월 4세 연하의 연인과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 장성규 등이 소속된 엔터테인먼트 회사 이사로, 두 사람은 서동주가 방송 활동을 하면서 자연스럽게 가까워졌고 부부의 인연을 맺게 됐다.