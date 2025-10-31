“용돈 필요” 온라인서 영상 10여건 판매

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본에서 아동보육시설 남자 직원이 온라인에서 아동 성착취 동영상을 판매한 혐의로 붙잡혔다. 남성은 한국 국적의 31세 변모씨였다.

31일 교도통신 등 일본 현지 매체는 경시청이 아동매춘·아동포르노 금지법 위반 혐의를 적용해 한국 국적 아동보육시설 직원 변씨를 전날 체포했다고 보도했다.

변씨는 사이타마현 아동보육시설 근무 중 초등학생 여학생 등 아동 성착취 동영상 10여점을 판매한 혐의를 받는다.

경찰 조사에서 변씨가 소지한 스마트폰에서는 아동 포르노로 추정되는 2800점의 영상과 이미지 파일이 발견됐다.

변씨는 지난해 3월부터 7월까지 소셜미디어(SNS)에 “용돈이 필요해요”, “목욕할 때 찍은 영상이 있어요” 등의 글을 게시하고, 20대에서 60대의 남성 여러 명에게 영상 10건을 약 3만4500엔(한화 약 32만원)에 판매했다.

다만 변씨가 근무하던 아동시설 아동과 관련한 영상은 확인되지 않았다고 경찰 측은 밝다.

변씨는 경찰 조사에서 “아동 포르노물에 흥미가 있어 동영상이나 이미지를 모았던 것”이라며 “생활이 힘들어져 이를 판매해 식비 등에 충당하려 했다”고 진술한 것으로 전해졌다.