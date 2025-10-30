한일 정상회담 직후 日취재진 만나 설명 “다음엔 일본에서 李대통령 맞이할 것”

[헤럴드경제=박로명 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 이재명 대통령과 정상회담에서 현재 전략환경 아래에서 일한, 일미한 관계를 확실히 연계해 가는 것이 중요하다는 데 인식을 같이했다고 밝혔다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 한국을 방문 중인 다카이치 총리는 이날 오후 경주에서 이재명 대통령과 회담한 직후 일본 취재진과 만나 이같이 언급하고 “이것은 매우 의미 있었다고 생각한다”고 말했다.

다카이치 총리는 “이웃 나라이기 때문에 입장이 다른 여러 현안이 있지만, 이를 리더십으로 관리해 일한 국교 정상화 이후 구축해 온 일한 관계 기반에 기초해 미래 지향적이고 안정적으로 (관계를) 발전해 나가기로 했다”고 설명했다.

이어 양국 정상이 정기적으로 상대국을 오가는 셔틀 외교를 적극적으로 실시하기로 했다면서 “다음에는 (이 대통령을) 일본에서 맞이할 것”이라고 말했다.

다카이치 총리는 “일한 정부가 의사소통을 추진해 갈 것”이라며 “정말 즐겁고 유의미한 회담이었다”고 강조했다.

그는 20분으로 예정됐던 회담 시간이 45분이 됐다고 설명했다. 다카이치 총리가 한국을 찾은 것은 이달 21일 취임 이후 처음이다. 그는 내달 1일까지 한국에 머물며 APEC 정상회의 일정 등에 참석한다.