[헤럴드경제=김성훈 기자] 강남 아파트 두 채를 보유해 논란이 된 이찬진 금융감독원장이 강남 아파트 한 채를 처분하고, 계약금으로 국내 주식 지수형 상장지수펀드(ETF)를 사들인 것으로 확인됐다. 시중 유동자금이 부동산이 아닌 ‘생산적 금융’으로 향하게 하겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다.

29일 금융권에 따르면, 이 원장은 이날 오후 2시 30분께 모 증권사 창구를 방문해 국내 주식 지수형 ETF에 가입했다. 매입 금액은 2억원이며, 이는 이날 서울 서초구 우면동 아파트를 팔고 받은 계약금 전액인 것으로 알려졌다.

해당 아파트는 이날 오후 18억원에 팔렸다. 이 원장은 당초 이 아파트를 22억원에 매물로 내놓았지만, 직전 실거래가보다 4억원 높다는 지적이 나오자, 이날 오전 호가를 18억원으로 낮췄고, 이후 반나절 만에 바로 거래가 이뤄졌다. 매수인의 신원은 알려지지 않았다.

이 원장은 앞서 국회 국정감사에서 강남 아파트를 두 채 보유한 사실이 논란이 됐다. 이에 “한 채는 자녀에게 양도하겠다”고 발언했다가 ‘아빠 찬스’라는 지적을 받자 “많은 국민이 주택 문제로 고통받는 시점에 부적절한 발언이었다. 공직자 신분을 고려해 한 채를 처분하겠다”고 밝혔다.

이 원장이 아파트 매도 자금으로 ETF를 매수하면서 부동산에서 자본시장으로 자금 이동을 직접 보여주려 한 것이라는 해석이 나오고 있다.