1~8월 출생아 16만8671명, 전년比 6.8%↑…혼인 늘고 사망 줄며 인구지표 개선

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 들어 8월까지 출생아 수가 18년 만에 가장 큰 폭으로 증가하며 인구 감소세가 완화되는 조짐을 보였다. 혼인 건수는 8년 만에 최대치를 기록했고, 사망자 수는 40여 년 만에 가장 큰 폭으로 줄어들었다.

국가데이터처가 29일 발표한 ‘8월 인구동향’에 따르면, 올해 1~8월 누계 출생아 수는 16만8671명으로, 지난해 같은 기간(15만7963명)보다 1만708명(6.8%) 늘었다.

이는 2015년(1.3%) 이후 10년 만의 증가이자, ‘황금돼지띠’로 출산이 늘었던 2007년(8.2%) 이후 가장 높은 상승률이다.

지난 8월 한 달 출생아 수는 2만867명으로, 전년 동월 대비 764명(3.8%) 증가했다. 작년 7월 이후 14개월 연속 증가세가 이어졌다. 올해 월별 출생아 수는 2만 명 안팎을 유지하다 6월 일시 감소 후 7월부터 회복세를 보였다.

8월 출생아 수는 2022년(2만1782명) 이후 3년 만에 가장 많았지만, 1981년 통계 작성 이래로는 여전히 낮은 수준(3위)에 머물렀다.

8월 합계출산율은 0.77명으로, 전년보다 0.02명 상승했다. 연령별로는 30대 후반 여성의 출산율이 50.9명으로 1년 전보다 4.9명 늘었으며, 30대 초반(69.9명)은 소폭 감소했다. 25~29세(20.1명)와 40세 이상(4.1명)은 변동이 없었다.

지역별로는 서울·부산 등 12개 시도에서 출생아 수가 늘었고, 충북·충남 등 5개 시도에서는 감소했다.

출산 순위별로는 첫째아 비중이 62.9%로 2.0%포인트(p) 증가한 반면, 둘째아(31.0%)와 셋째아 이상(6.0%) 비중은 각각 0.9%p, 1.1%p 하락했다.

혼인 건수도 늘었다. 8월 혼인은 1만9449건으로, 1년 전보다 1922건(11.0%) 증가하며 2017년(2만68건) 이후 8년 만에 가장 많았다. 혼인은 지난해 4월 이후 17개월 연속 증가세를 유지하고 있다.

반면, 이혼은 7196건으로 전년 대비 420건(-5.5%) 감소해 2008년(6364건) 이후 17년 만에 최소치를 기록했다. 올해 들어 8개월 연속 감소세다.

8월 사망자 수는 2만8971명으로, 1년 전보다 3150명(-9.8%) 줄었다. 1983년 월간 통계 작성 이후 8월 기준으로 가장 큰 폭의 감소다.

국가데이터처는 “올해 8월 전국 평균기온과 최고기온이 작년보다 낮아, 폭염 등으로 인한 건강 피해가 줄어든 영향이 크다”고 설명했다.