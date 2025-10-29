[헤럴드경제=신현주 기자] 아모레퍼시픽은 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’ 부대 행사에서 K-뷰티 파빌리온을 운영한다고 29일 밝혔다.

K뷰티 파빌리온은 오는 31일까지 경주 황룡원에서 진행된다. 이 행사는 글로벌 기업 CEO와 배우자들을 대상으로 K-뷰티 체험 기회를 제공하고자 마련됐다.

아모레퍼시픽은 K-뷰티 파빌리온을 대표 브랜드들의 연구 기술력과 차별화된 성분을 직접 체험할 수 있는 공간으로 구성했다고 전했다.

설화수는 60년 인삼 과학의 힘을 담은 제품을 소개하며 인삼 입욕제를 직접 만드는 체험을 마련했다. 헤라는 인공지능(AI)을 활용한 피부톤 진단 기술을 기반으로 커스텀(개인맞춤) 파운데이션과 립(입술) 제품을 현장에서 즉석 제조하는 체험을 제공한다. 헤라 브랜드 메이크업 아티스트가 직접 참여하는 메이크업 쇼도 진행한다.

행사장에서는 라네즈와 아이오페, 에스트라, 코스알엑스, 메이크온 브랜드 체험관도 마련됐다.

차 브랜드인 오설록은 말차 스테이션을 운영한다. 신선한 말차를 직접 블렌딩하고 다양한 풍미의 말차 음료를 체험할 수 있는 경험을 선사한다.

아모레퍼시픽 관계자는 “APEC CEO 서밋은 글로벌 비즈니스 리더들이 모이는 자리로 80여년이 넘는 시간 동안 이어져 온 K뷰티 연구 기술의 우수성과 혁신성을 전 세계에 알릴 뜻깊은 기회”라며 “앞으로도 새로운 뷰티 설루션을 선보이며 K뷰티의 글로벌 확산에 앞장서 노력하겠다”고 말했다.