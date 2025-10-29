출산·양육 친화 제도, 유연근무제 적극 장려 “여성 근로자 고용 확대 긍정적 효과”

[헤럴드경제=양대근 기자] 고려아연(회장 최윤범)이 ‘2025 인구경영 우수기업 시상식’에서 ‘아이 키우기 좋은 기업’으로 선정돼 보건복지부 장관상을 수상했다. 출산과 양육 지원 부문에서 우수한 평가를 받은 결과다.

고려아연은 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘2025 인구경영 우수기업 시상식’에서 ‘출산·양육 지원’ 부문에 해당하는 보건복지부 장관상을 받았다고 29일 밝혔다. 이날 시상식은 한반도미래인구연구원의 주최로 열렸으며, 고려아연에서는 백순흠 고려아연 사장(경영관리그룹장)이 참석해 수상했다.

이번 평가는 ▲출산·양육 지원 ▲일과 가정의 양립 지원 ▲출산 장려 기업문화 조성 ▲지역사회 기여의 총 4개 부문으로 구성되어 있으며, 고려아연은 특히 출산·양육 지원 부문에서 높은 평가를 받았다. 출산 준비 과정에서 필요한 임신기 근로시간 단축제도나 출산휴가 운영 성과 등이 우수하다는 평가다.

고려아연은 유연근무제 활용을 적극 장려하며 일과 가정의 양립을 지원하고 있다. 그 결과 유연근무제 이용 인원은 최근 3년간 약 2.6배 증가하며 근무환경의 실질적인 변화를 이끌었다. 이러한 제도의 내실화는 여성 근로자의 고용 확대에도 긍정적인 영향을 미쳤으며 출산휴가 및 육아휴직 복직 후 근속률이 높은 수준을 유지하는 기반이 되고 있다.

고려아연은 또 사택 내 어린이집을 운영하며 임직원의 자녀 보육 환경을 개선하고, 정기적인 만족도 조사를 통해 시설 및 프로그램 개선을 지속 추진하고 있다. 또한 출산 전후 휴가, 배우자 출산 휴가, 육아휴직, 근로시간 단축, 가족 돌봄 휴가 등 출산·육아·가족 돌봄을 위한 다양한 지원책을 운영해왔다.

더불어 임직원 및 가족의 생활 안정과 복지 향상을 위해 학자금 및 의료비 지원 제도도 폭넓게 시행 중이다. 임직원 자녀의 유치원부터 대학 진학 과정에서 발생하는 보육수당, 입학축하금, 등록금 등을 제공하고 있다. 또한 임직원 본인 뿐만 아니라 배우자와 자녀의 의료비도 지원함으로써, 임직원이 안심하고 일 할 수 있는 복지 환경을 조성하고 있다.

고려아연 관계자는 “회사의 지속가능한 성장은 임직원과 가족의 행복에서 비롯된다고 믿는다”며, “앞으로도 출산·양육 친화적 제도와 기업문화를 강화하여 일과 가정이 조화되는 근무 환경을 조성하며 사회적 책임을 다해 나가겠다”고 밝혔다.