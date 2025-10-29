[헤럴드경제=나은정 기자] 미국 미시시피주 한 고속도로에서 바이러스 감염 가능성이 있는 실험실 원숭이들을 실은 트럭이 전복돼 원숭이들이 탈출하는 사건이 발생했다.

28일(현지시간) 영국 가디언 등 외신에 따르면 이날 미시시피주 재스퍼 카운티 59번 주간고속도로에서 리서스 원숭이 21마리를 태운 트럭이 교통사고를 냈다. 사고 차량은 루이지애나주 뉴올리언스 툴레인대학교 실험실 소속 원숭이들을 플로리다주의 다른 연구기관으로 옮기던 중이었다.

재스퍼 카운티 보안관 사무소는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 해당 원숭이들이 C형 간염, 코로나19, 헤르페스 등 여러 바이러스에 감염돼 있을 가능성이 있으며, “인간에게 건강상 위협을 끼칠 수 있다”고 밝혔다. 또 원숭이들의 무게는 약 18㎏으로 공격적인 성향을 지니고 있다며 “발견하더라도 절대 접근하지 말고 즉시 신고하라”고 당부했다.

다만 툴레인대 측은 “이 원숭이들은 전염성이 없으며, 현재 당국에 적극 협력하고 있다”고 밝혔다.

탈출한 원숭이 21마리 중 20마리는 사고 당일 밤 모두 사살됐으며, 당국은 남은 한 마리를 찾기 위해 수색을 이어가고 있다.