10월 29~31일, ‘더 갤러리’ 호수에서…대상 등 6개 작품 전시 대상에 석촌동 ‘S14’, 세련된 외관&단정한 형태로 도심 미학 구현 수상 건축물에 ‘송파구 건축상’ 기념현판 수여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 오는 10월 29일부터 31일까지 석촌호수 ‘더갤러리 호수’ 1층에서 ‘제2회 송파구 건축상’ 수상작 전시회를 개최한다.

‘송파구 건축상’은 도시미관을 높이고 지역 건축문화를 발전시킨 우수 건축물을 발굴해 시상하는 제도다. 지난해 처음 도입돼 올해로 두 번째를 맞았다.

지난 8월 공개 모집을 통해 접수된 작품 가운데 심사를 거쳐 대상 1점, 최우수상 2점, 우수상 3점 등 총 6개 작품이 선정됐다.

대상에는 석촌동에 위치한 ‘S14’가 선정됐다. 도시의 흐름과 조화를 이루는 세련된 외관 디자인과 현대적 재료를 활용한 단정한 건물 형태로 도심 속 정제된 아름다움을 구현했다는 평가를 받았다.

최우수상에는 문정동 ‘르피에드문정 the M’, 방이동 ‘C&C SPACE’가, 우수상에는 장지동 ‘위례 Symponia’, 거여동 ‘유원플러스 송파’, 방이동 ‘올림픽회관’이 이름을 올렸다.

전시회는 ‘송파건축문화제’ 기간에 맞춰 열리며 누구나 무료로 관람할 수 있다. 수상작은 구청 누리집에서도 확인할 수 있으며, 수상 건축물에는 ‘송파구 건축상 수상’을 알리는 기념현판이 부착된다.

서강석 송파구청장은 “아름다운 건축물은 도시의 품격을 높이는 중요한 자산”이라며 “ 앞으로도 ‘도시 속 품격 있는 건축문화’를 선도하며 걷고 싶은 도시, 머물고 싶은 송파를 만들어 가겠다”고 말했다.