연구·창의부문 정영선 조경가 통합·포용부문 임정택 향기내는 사람들 대표

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성생명공익재단이 ‘2025 삼성행복대상’ 수상자로 ‘텔레그램 N번방’ 성착취 사건 수사를 이끈 조승노 경감을 비롯한 8명을 선정했다고 29일 밝혔다.

삼성행복대상은 올해부터 시상 부문을 개편해 ‘국민의 더 큰 행복’을 위한 연구와 창작, 안전한 사회, 통합과 포용의 문화 확산에 기여한 인물을 선정한다. 기존 여성 및 효행 중심의 시상에서 한 단계 확장된 개념으로, 각 부문별 첫 번째 수상자를 배출했다.

올해 수상자는 ▷연구·창의 부문 정영선(84) 조경가 ▷사회·안전 부문 조승노(52) 서울경찰청 사이버범죄수사대 팀장(경감) ▷통합·포용 부문 임정택(41) 향기내는 사람들 대표 ▷청소년 부문 정연성(24), 길현(20), 이현서(19), 박찬우(18), 배경인(17) 등 총 8명이다.

부문별 수상자에게는 상패와 상금 각 5000만원(청소년 부문은 각 1000만원)이 수여된다. 시상식은 오는 12월 1일 서울 용산구 한남동 리움미술관에서 열릴 예정이다.

정영선 조경가는 한국 최초의 여성 조경 국토개발기술사로, 반세기 동안 조경을 예술적 창조의 영역으로 확장하며 한국 조경학의 기반을 다졌다. 조경의 철학과 과정을 체계적으로 기록·연구해 학술적 토대를 마련했으며, 2023년에는 조경 분야의 노벨상으로 불리는 ‘제프리 젤리코상’을 한국인 최초로 수상했다.

조승노 서울경찰청 사이버범죄수사대 팀장은 텔레그램 N번방 성착취 사건 수사 당시 미국 연방수사기관과의 국제 공조를 이끌고, 사이코패스 성향 분석 등 고난도 수사기법을 통해 주범과 조직을 일망타진했다.

임정택 향기내는 사람들 대표는 사회적기업 ‘향기내는 사람들’을 설립해 카페 ‘히즈빈스’를 운영하며 전국 38개 지점에서 168명 이상의 장애인에게 안정적인 일자리를 제공했다. 장애인의 자립 실현과 삶의 질 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

청소년 부문 수상자 5명은 어려운 환경 속에서도 포기하지 않고 나눔과 배려의 마음으로 선한 영향력을 전한 점을 높이 평가받아 선정됐다.