[헤럴드경제=양대근 기자] 제너럴 모터스(이하 GM)는 인천 지역 고등학생을 대상으로 AI·SW 중심 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 교육 프로젝트 결과 발표회를 개최하며, 지역사회 미래 인재 양성에 앞장섰다고 29일 밝혔다.

인천 부평구 GM 한국사업장 본사에서 개최된 이번 행사는 지난 5월 프로젝트 발대식 이후 약 6개월간 진행된 연구 활동의 결실을 공유하는 자리로, 학생들이 직접 지역사회 문제를 진단하고 해결책을 제시한 결과물을 발표했다.

이번 발표회에는 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장, 브라이언 맥머레이 지엠테크니컬센터코리아 사장, 윤명옥 GM 한국사업장 커뮤니케이션 총괄 전무 겸 최고마케팅책임자, 닐 드림슨 한국뉴욕주립대 교수, 박동훈 인천광역시 교육청 장학관, 조규민 세이브더칠드런 인천아동권리센터장 등이 참석해 학생들의 성과를 격려했다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장은 “오늘 행사는 대담한 아이디어와 협업, 그리고 젊은 세대의 가능성을 축하하는 동시에 참여 학생들의 기술적 역량뿐 아니라 지역사회에 대한 깊은 관심을 확인할 수 있었던 자리”라며, “GM은 혁신과 포용을 이끄는 교육을 지속적으로 지원할 것이며, 앞으로도 지역사회와 함께 미래를 만들어 나가기를 기대한다”고 덧붙였다.

브라이언 맥머레이 지엠테크니컬센터코리아 사장은 “재능 있는 학생들의 놀라운 성과를 직접 볼 수 있어 매우 영광이며, 이는 단순한 혁신을 넘어, 호기심과 협업, 그리고 뚜렷한 목적의식을 반영한 결과”라며, “STEM 프로그램이 변화하는 모빌리티 환경 속에서 우리 사회가 직면하게 될 다양한 과제를 해결할 수 있도록 젊은 세대의 역량을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 믿는다”라고 말했다.

닐 드림슨 한국뉴욕주립대 교수는 “청소년들이 지역사회와 글로벌 문제를 스스로 고민하고 해결책을 제시하는 과정에서 성장하는 모습을 볼 수 있어 매우 뜻깊었다”며, “앞으로도 다양한 기관과 협력해 미래 인재 양성을 위한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

올해 프로젝트에는 인천 지역 15개 고등학교 동아리에서 약 70명의 학생이 참여했으며, 한국뉴욕주립대 대학생 멘토 15명(프로젝트 총괄 닐드림슨)과 GM 한국사업장 임직원 약 10명, 각 학교의 동아리 담당 교사 15명이 함께 협력하여 실질적인 멘토링과 운영 지원을 제공했다.

학생들은 ‘글로컬 문제 해결 모델’을 기반으로 AI, SW 등 디지털 기술을 활용해 지역사회가 직면한 다양한 문제를 발굴하고, 이에 대한 해결 방안과 프로토타입을 개발해 시연했다. 특히, 인천진산과학고등학교 팀은 운전 중 운전자의 패닉 상태를 실시간으로 감지해 차량을 자동 감속·정지시키고, 긴급 구조 요청까지 연계하는 ‘운전 중 패닉 감지 및 자동 대응 시스템’ 프로토타입을 제안했다. 이 시스템은 생체 신호·음성·운전 패턴·표정 등 다양한 데이터를 AI로 분석해 사고 예방에 기여하는 것을 목표로 한다.

또한, 부광고등학교 2팀은 자체 개발한 ‘해양 갈등 가치체계 기반 우선순위 분석 웹 플랫폼’을 바탕으로 해양 개발 과정에서 기업, 주민과 시민, 환경단체 등 다양한 이해관계자들이 각 갈등 사례에서 중요하게 여기는 가치를 직접 입력하고, AI가 이를 비교·분석해 갈등 구조를 새로운 시각에서 파악할 수 있도록했다. 이를 통해 참여형 의사 결정을 촉진하고, 개발과 보존의 균형을 추구하는 지속가능한 해양 갈등 관리 모델을 제시할 것으로 기대된다.

한편, GM은 미래 모빌리티 산업을 이끌 차세대 인재 양성을 위해 STEM 교육, 모빌리티 신기술 세미나, 멘토링 세션 등 폭넓은 교육 프로그램을 지속 확대하고 있다. 특히, STEM 교육 프로그램을 전 세계적으로 활발하게 진행 중이며, 과학, 기술, 공학, 수학 등 기초 학문에 대한 집중 투자를 통해 미래 인재 양성에 힘쓰고 있다.