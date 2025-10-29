국내외 주요 기업 광고·브랜드 캠페인 각광 디지털 역량과 포트폴리오 고도화, 글로벌 경쟁력 박차

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차그룹은 이노션 현 최고크리에이티브책임자(CCO) 김정아 부사장이 대표이사 사장으로 승진한다고 29일 밝혔다. 공식 취임일자는 내달 1일이다.

김 신임 사장은 1996년 광고업계에 입문해 2006년 이노션에 합류한 이후 크리에이티브 디렉터로 활약하며 국내외 주요 기업 브랜드 캠페인과 광고 제작을 총괄해 왔다. 테크 기반의 브랜드솔루션팀 신설, 콘텐츠 제작사 스튜디오 어빗(STUDIO abit) 설립 등 새로운 콘텐츠 비즈니스 영역을 개척했다.

특히 김 사장은 이노션 창사 이래 최고 수준의 국제 광고제에서 300여회의 수상 실적을 기록하며 회사의 글로벌 경쟁력 강화에 핵심적 역할을 해 왔다는 평가다.

대표작으로는 자동차가 등장하지 않는 독창적 콘셉트의 ‘쏘나타는 원래 그렇게 타는 겁니다’(2013) 캠페인과 올해 세계 최대·최고 권위를 자랑하는 칸 라이언즈(Cannes Lions)에서 그랑프리(Grand Prix)를 수상한 ‘밤낚시’(2024) 캠페인 등이 있다.

또한 김 사장은 칸 라이언즈, 뉴욕 페스티벌, 클리오 어워즈 등 세계 3대 광고제의 심사위원으로도 활동했다.

현대차그룹 관계자는 “이번 인사는 AI(인공지능) 시대 콘텐츠 확장과 브랜드 활동의 다변화 흐름 속에서 크리에이티브 기반의 비즈니스 모델을 유연하게 확장할 수 있는 리더십을 전면에 배치한 것”이라고 설명했다.

이노션은 김 사장 선임을 계기로 디지털 콘텐츠 역량 강화와 글로벌 사업 확대를 통한 포트폴리오 고도화, 고객 다변화를 통한 지속가능 성장 기반 마련에 속도를 높일 계획이다. 현 이용우 사장은 고문으로 위촉될 예정이다.