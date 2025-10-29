경량성·수납력·통기성…캡·베스트·벨트·짐색 실용성 더해

[헤럴드경제=전새날 기자] 프로-스펙스가 실용성과 감각적인 디자인을 겸비한 러닝 용품을 새롭게 선보였다고 29일 밝혔다.

신제품은 ‘경량 4패널 러닝캡’, ‘러닝 리플렉티브 베스트’, ‘러닝 메쉬 벨트’, ‘분리수납 짐색’ 등이다. 러닝은 물론, 패션 아이템을 활용하도록 기획했다.

‘경량 4패널 러닝캡’은 27g의 초경량 무게에 메쉬 사이드 패널과 피케 짜임의 흡습속건 기능성 땀받이 밴드를 적용했다. 로고 반사 디테일을 더해 야간 러닝 시 안전성까지 확보했다.

‘러닝 리플렉티브 베스트’는 250㎖ 물병을 수납할 수 있는 좌우 포켓과 등판 숨김 지퍼 포켓 등 수납 기능이 특징이다. 경량성과 수납력을 모두 갖춘 ‘러닝 메쉬 벨트’는 전면 지퍼 포켓과 다수의 오픈 포켓으로 구성했다.

‘분리수납 짐색’은 30데니아 코듀라 원단과 메쉬 소재를 사용해 가볍고 통기성이 뛰어나다. 신발 전용 수납공간으로 구분된 하단 지퍼 포켓을 통해 러닝화를 분리 보관할 수 있다.

프로-스펙스 관계자는 “최근 러너들이 러닝 시 퍼포먼스뿐 아니라 패션과 개성을 표현할 수 있는 아이템을 찾고 있다”며 “러닝화뿐 아니라 의류, 액세서리를 아우른 제품을 선보일 것”이라고 말했다.