[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 29일 전남도와 함께 영호남을 비롯한 전국의 대표 전통시장이 한자리에 모이는 ‘2025년 영호남 전통시장 박람회’를 오는 31일부터 11월 2일까지 3일간 부산시민공원 다솜광장 일원에서 개최한다고 밝혔다.

이번 박람회는 전국 각지의 상인과 시민이 함께 어우러져 지역 전통시장의 매력과 가치를 새롭게 조명하고, 전통시장이 지닌 활력을 느낄 수 있는 전국 대표 전통시장 행사로 마련됐다.

박람회에는 전국 11개 시도에서 39개 전통시장 46개 업체가 참여해 다채로운 볼거리를 선보인다. 지역 우수 상품 판매관 등 80여 개의 홍보 공간(부스)이 운영되며 동래시장, 구포시장 등 부산을 대표하는 전통시장은 물론 굴비골영광시장, 서울광장시장 등 전국적으로 이름난 시장이 함께 한다.

전시 품목은 생활한복, 젓갈, 건어물 등 부산 전통시장 제품을 비롯해 ▷전남 영광굴비·모시송편 ▷김천 방짜유기 ▷금산 홍삼절편 ▷광천김 ▷강경젓갈 ▷풍기인삼 등으로 전국 각지의 특산품이 한자리에 모인다. 시민들은 다양한 지역 상품을 직접 보고 구매하며, 전국 시장의 분위기와 정취를 한 자리에서 체험할 수 있다.

또 다솜광장 옆 먹거리 장터에서는 ▷구포시장 국수·부추전 ▷부전시장 족발·바비큐 ▷서울 광장시장 빈대떡 등 전국 각 시장의 대표 음식을 맛볼수 있어 부산 도심 한가운데에서 전국 시장의 맛과 향을 즐길 수 있다.

개막식은 31일 오후 3시에 열리며, 구포시장 풍물단의 길놀이와 전라남도 장터유랑단의 줄타기 공연으로 화려한 막을 올린다. 마지막 날인 11월 2일에는 ‘제3회 부산광역시 상인의 날’ 행사가 함께 열린다.