인천공항에서 경주 숙소까지 당일배송

[헤럴드경제=김성우 기자] ㈜한진(이하 한진)은 경주에서 개최되는 ‘2025 APEC 정상회의’를 위해 인천공항으로 입국하는 참가자들의 수하물 당일배송 서비스를 운영한다고 29일 밝혔다.

인천국제공항 제1·2여객터미널에 위치한 한진 인천공항택배영업소에 방문해 13시까지 수하물을 접수하면 경주의 45개 지정 숙소로 당일 22시 이내에 도착이 가능하다. 이 당일배송 서비스는 외교부 APEC 정상회의 준비기획단이 참가자들에게 발송한 APEC 관련 안내 사이트를 통해 안내됐다. 운영 기간은 10월 23일부터 30일까지다.

한진은 인천공항택배영업소에 APEC 참가자들을 위한 당일배송 서비스 책자 및 홍보 배너를 설치하는 등 현장 접수 및 고객 응대 체계를 구축했다.

특이 이번 당일배송 서비스에는 지난 23일 공개된 한진의 신규 CI를 적용한 택배차량이 투입된다. 신규 CI 적용 택배차량이 국제 행사에 투입되는 첫 사례다. 새로운 한진 CI의 심볼을 구성하는 부드러운 상승 곡선은 유연성과 역동성을, 개방된 원형은 글로벌 시장을 향한 개방적 태도와 협력을 상징한다.

한진 관계자는 “세계 각국의 정상과 대표단이 모이는 뜻깊은 국제 행사 참석자들의 수하물을 안전하고 신속하게 배송함으로써 국가적 행사의 성료에 일조하겠다”고 밝혔다.